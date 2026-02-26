Slušaj vest

Predsednici Rusije i Belorusije Vladimir Putin i Aleksandar Lukašenko najavili zajedničkoazgovarali su danas o zajedničkom odgovoru dve zemlje na "nove pretnje Zapada", pri čemu je beloruski lider naglasio da je započeta praktična primena sporazuma o bezbednosnim garancijama.

"Geopolitička situacija nam objektivno postavlja zadatke da budemo spremni da zajednički reagujemo na sve izazove. Počela je praktična primena sporazuma o garancijama bezbednosti unutar Savezne države. U decembru je raketni sistem 'orešnik' ušao u armiju u Belorusiji, kako smo se i dogovorili", rekao je Lukašenko.

Prema njegovim rečima, na zemlje saveznice Rusije i Kine vrši se neviđeni ekonomski pritisak.

"Još nekako i strahuju od lidera multipolarnog sveta, Kine i Rusije, dok su njihovi saveznici pod neviđenim pritiskom. Samo u poslednjih nekoliko nedelja, uzmite za primer Venecuelu, Kubu i Iran, naše zajedničke partnere, oni su postali mete flagrantnog mešanja, pre svega preko ekonomije", istakao je Lukašenko.

Putin je naveo da je proces produbljivanja integracije između Rusije i Belorusije prirodan i obostrano koristan.

"Proces produbljivanja integracije između naše dve države je logičan, prirodan i, naglašavam, obostrano koristan. Taj proces je zasnovan na neraskidivim vezama bratskog prijateljstva, viševekovnim tradicijama dobrosusedstva i uzajamne podrške, kao i na zajedničkim kulturnim, duhovnim i moralnim vrednostima ruskog i beloruskog naroda", istakao je ruski lider.

Kurir.rs/RIA Novosti

