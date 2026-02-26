Slušaj vest

Penzionisani general Bundesvera Roland Kater izazvao je pažnju nemačke javnosti izjavom da su nemački tenkovi "Leopard" u ukrajinskom sukobu „praktično beskorisni“.

U intervjuu za nemački list Welt naveo je da se rat u Ukrajini razvio u potpuno novu, do sada nepoznatu formu sukoba, u kojoj klasične mehanizovane formacije gube značaj.

Prema njegovim rečima, sukob u Ukrajini odvija se na način koji je „iracionalan“, odnosno prkosi tradicionalnoj vojnoj logici. Iako je Nemačka među najvećim evropskim snabdevačima oružja Kijevu, Kater smatra da iskustva sa terena pokazuju da se karakter borbi dramatično promenio.

- Ukrajina vodi moderni rat dronovima, rekao je Kater, naglašavajući da su bespilotni sistemi postali ključni faktor na frontu.

On je istakao da se nemački tenkovi Leopard nisu pokazali kao odlučujuće sredstvo na bojnom polju u Ukrajini. Prema njegovoj proceni, koncept velikih mehanizovanih manevara, kakvi su planirani tokom Hladnog rata, danas ne odgovara realnosti rata u kojem dominiraju izviđački i napadački dronovi, precizno navođeno oružje i male, mobilne borbene grupe.

Kater je posebno ukazao na problem zaostajanja Nemačke u razvoju i primeni bespilotnih sistema. „Mnogo zaostajemo“, rekao je, dodajući da je u tom smislu „ispravno što nas Ukrajina uči modernom načinu vođenja rata sa dalekosežnim posledicama“.

Prema njegovom mišljenju, iskustvo iz Ukrajine nameće pitanje buduće uloge tenkova u sastavu Bundesvera. „Da li je moguće zamisliti još jednu bitku u Donjoj Saksoniji u kojoj bi učestvovale mehanizovane snage?“ upitao je, aludirajući na nekadašnje scenarije konvencionalnog sukoba velikih oklopnih formacija na nemačkoj teritoriji.

Kater je ocenio da se rat u Ukrajini mesecima odvija bez značajnih pomeranja fronta, pri čemu male grupe na jednoj strani brane položaje, dok na drugoj izvode ograničene napade. „Ovo je potpuno novo i moramo to veoma brzo naučiti“, istakao je.

Iako su njegove izjave otvorile raspravu o efikasnosti teškog naoružanja u savremenim sukobima, Kater smatra da nemačko vojno rukovodstvo razume promene koje se dešavaju i da će izvući odgovarajuće zaključke za buduću strukturu i opremanje Bundesvera.

Foto: Shutterstock

Njegove reči dolaze u trenutku kada se širom Evrope preispituje uloga tenkova, artiljerije i klasičnih mehanizovanih brigada u svetlu iskustava iz Ukrajine, gde su bespilotne letelice, elektronsko ratovanje i precizno navođeno oružje postali dominantni elementi bojišta.

Zanimljivo je da danas, kada penzionisani general Bundesvera govori o „beskorisnosti“ nemačkih tenkova u ukrajinskom sukobu i kada priznaje da se rat vodi dronovima, artiljerijom i malim mobilnim grupama, gotovo niko ne podseća na ton iz 2022, 2023, pa čak i 2024 godine. Tada su isti ti krugovi tvrdili da će „sofisticirano zapadno oružje“ promeniti tok sukoba, da je Leopard 2 „najbolji tenk na svetu“ i da će njegovo pojavljivanje na frontu predstavljati prelomnu tačku. Postoji i konkretan primer takvih izjava, uključujući intervju dotičnog penzionera upravo za Welt u kojem se Leopard predstavljao kao platforma koja će doneti stratešku prednost.