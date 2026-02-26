Slušaj vest

Pregovori Sjedinjenih Američkih Država i Irana o nuklearnom programu održani danas u Ženevi bili su "pozitivni", objavio je novinar američkog portala Aksios Barak Ravid, pozivajući se na neimenovanog američkog zvaničnika.

"Nuklearni pregovori u Ženevi bili su pozitivni", naveo je on na platformi X.

Aksios je prethodno javio da su izaslanici Bele kuće, Džared Kušner i Stiv Vitkof bili "razočarani" onim što su čuli od Iranca tokom pregovora u Ženevi.

Treća runda indirektnih pregovora između Irana i Sjedinjenih Američkih Država održana je u zgradi ambasade Omana u Ženevi jer su posle tri sata intenzivnih razgovora, pregovori prekinuti kako bi delegacije mogle da se konsultuju sa svojim prestonicama o pitanjima koja su predmet razgovora.

SAD su na pregovore došle sa zahtevom da svaki budući nuklearni sporazum sa Iranom ostane na snazi neograničeno, dok je jedan od ključnih zahteva bio da Iran odustane od zaliha od 10.000 kilograma obogaćenog uranijuma, navodi američki portal.

Američka strana je pokazala spremnost na određenu fleksibilnost u vezi sa pravom Irana da obogaćuje uranijum, pod uslovom da Teheran dokaže da ne postoji put ka izgradnji nuklearne bombe, dodaje Aksios.

Američki predsednik Donald Tramp je u govoru o stanju nacije naglasio da Iran mora jasno da saopšti da ne želi nuklearno oružje, iako Teheran već dugo tvrdi da nema takve ambicije.

Рazgovori između delegacija Sjedinjenih Američkih Država i Irana u Ženevi doveli su do "značajnog napretka", a tehnički razgovori o iranskom nuklearnom programu zakazani su za sledeću nedelju u Beču, saopštio je ministar spoljnih poslova Omana Badr Albusaidi.

