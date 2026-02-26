Slušaj vest

Članice NATO sve više zadiru u Arktik, a Rusija prati aktivnosti Severnoatlantske alijanse i spremna se da na adekvatan način odgovori na bilo kakve pretnje, izjavio je danas ruski ambasador u Norveškoj Nikolaj Korčunov.

"Pod očigledno nategnutim izgovorom 'ruske pretnje', nove komandne i štabne strukture i baze niču kao pečurke posle kiše u severnoevropskim zemljama. Očigledno je da članice NATO-a van regiona sve više prodiru u Arktik", izjavio je Korčunov za list Izvestija.

Korčunov je pojasnio da je nivo aktivnosti NATO u baltičko-arktičkom regionu povećan do te mere da je, kako bi ga koordinisala, Alijansa u proteklih šest meseci pokrenula vojne inicijative, kao što su "Baltički stražar", "Istočni stražar" i "Arktički stražar".

Korčunov je izrazio mišljenje da zemlje zapadnog vojnog saveza pretvaraju severne regione u mesta za pripremu operacija NATO protiv Rusije.

Kurir.rs/Agencije

