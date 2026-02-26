Slušaj vest

Muškarac iz Severne Irske optužen za ubistvo svoje trudne devojke lažirao je alibi emitovanjem unapred snimljenog snimka na kojem igra video-igre, predstavljajući ga kao prenos uživo.

Stiven Mekalag je navodno emitovao šestočasovni video kako bi izgledalo kao da je kod kuće, dok je zapravo otišao u kuću Natali Meknali i ubio je.

Mekalag (36) iz Lisberna poriče ubistvo 32-godišnje Natali Meknali, koja je pronađena mrtva u svojoj kući u Lerganu u decembru 2022. godine.

Planirano i smišljeno ubistvo

Tužilaštvo tvrdi da se Mekalag nadao da će proći nekažnjeno za brutalno ubistvo koje je bilo „planirano, smišljeno i unapred smišljeno“. Prema optužnici, on je snimio video-igru 14. i 15. decembra, a zatim ju je emitovao na svom Jutjub kanalu, Votesaxon07, uveče 18. decembra. Tokom tog vremena, prerušio se, putovao autobusom do Lurgana, peške otišao do kuće Natali Meknali, ubio je, a zatim se taksijem vratio kući. Državni mrtvozornik, dr Džejms Lajnes, rekao je sudu da je Meknali, koja je bila u 15. nedelji trudnoće, pretrpela produženi napad koji je uključivao ubodne rane u vrat, davljenje i teške udarce u glavu.

Snimak kao lažni alibi

Poroti, koju su činili šest muškaraca i šest žena, prikazani su snimci prenosa u kojima se Mekalag pojavio noseći kapu Deda Mraza i rekao da je „već neko vreme želeo da napravi prenos uživo“. Rekao je gledaocima da ga je njegov stari računar sprečio da proveri ćaskanje uživo. Tokom snimanja, pio je Ginis i Bejlis i pomenuo da ostaje kod kuće. „Ne izlazim iz kuće večeras“, rekao je u jednom trenutku.

Digitalni dokazi otkrili prevaru

Dan nakon ubistva, 19. decembra, Mekalag je otišao u kuću Natali Meknali i pozvao 911, rekavši da je pronašao telo svoje devojke. D.C. Metjuz, analitičar digitalne forenzike, svedočio je da je pregled Mekalagovog računara i softvera „pružao opsežne dokaze koji ukazuju na to da je prenos bio unapred snimljen, a kasnije emitovan kao događaj uživo“.

Analitičar je dodao da je snimak napravljen 14. decembra i sačuvan kao video datoteka koja je obrisana u ranim jutarnjim satima 19. decembra, a zatim uklonjena iz korpe za otpatke računara. Nakon što ga je policija uhapsila i suočila sa dokazima da prenos nije bio uživo, Mekalag je priznao da je snimak napravljen nekoliko noći pre ubistva.

Poroti je takođe pokazan nož za koji policija veruje da je korišćen u ubistvu. Suđenjem, koje je počelo u ponedeljak i očekuje se da će trajati pet nedelja, predsedava sudija Kini.