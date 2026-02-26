Slušaj vest

Ljudski delovi pronađeni su u četvrtak popodne u torbama u ruralnom području u Pefkohoriju, na Halkidikiju.

Oko 18.30 šumarski radnici koji su obavljali poslove u tom području uočili su torbe i suočili se sa jezivim prizorom.

Prema rečima gradonačelnika Pefkohorija, Đorgosa Cikouridisa, koji je takođe obavestio vlasti, u 17.30 su otišli na teren radi posla i dok su odlazili videli su torbu i pored nje kofer sa ćebadima prekrivenim krvlju, javlja Protothema.

Po ruci koja je virila i imala prsten, shvatili su da se radi o ljudskom telu.

Policijske snage požurile su na mesto događaja, a područje je obezbeđeno, dok se očekuje dolazak forenzičkog stručnjaka.

Kurir.rs/Protothema/Telegraf

Ne propustitePlanetaTRAGEDIJA KOD OSTRVA KRIT: Strahuje se da je oko 30 ljudi poginulo posle potonuća broda!
Screenshot 2024-10-06 185853.jpg
PlanetaGOSTI ODJEDNOM PROPALI KROZ POD KAFANE! Devetoro završilo u bolnici, vlasnici ODMAH uhapšeni: Pogledajte scene užasa - ostao samo KRŠ I LOM! (FOTO, VIDEO)
collage.jpg
PlanetaAPOKALIPTIČNE SCENE IZ GRČKE! MORE SE PODIGLO I PROGUTALO PLAŽE U OMILJENOM SRPSKOM LETOVALIŠTU! Na Kritu vetar duvao i 120 km/h (VIDEO, FOTO)
Paralija izlivanje mora.jpg
PlanetaDOK SMO JOJ VIKALI "NEMOJ", STRUJA JU JE PONELA I ZAROBILA ISPOD AUTOMOBILA: Stravični detalji smrti učiteljice (56) u poplavi u Grčkoj
2475076.jpg