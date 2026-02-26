Slušaj vest

Još jedan krug pregovora o okončanju rata u Ukrajini završen je u Ženevi, saopštio je glavni ukrajinski pregovarač Rustem Umerov i istakao da se sledeći trilateralni sastanak sa SAD i Rusijom priprema sa ciljem da bude što sadržajniji.

Kako je napisao na platformi X, rad je bio organizovan u dva formata - odvojeni sastanci sa američkom stranom i trilateralni sastanak koji je uključivao i Švajcarsku.

Rustem Umerov Foto: Markus Schreiber/AP

Posle sastanaka, zajedno sa članom pregovaračkog tima Ukrajine Davidom Arahamiom i predstavnicima SAD Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom održan je zajednički razgovor sa predsednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim radi razmatranja rezultata sastanka i narednih koraka.

Pregovarači su posebno posvetili pažnju ekonomskoj dimenziji i mehanizmima dugoročne podrške Ukrajini, uključujući detaljnu analizu dokumenta o oporavku zemlje, dok se sledeći trilateralni sastanak sa SAD i Rusijom priprema sa ciljem da bude što sadržajniji, istakao je Umerov.

On se zahvalio Švajcarskoj na organizaciji pregovora i stvorenim uslovima za produktivan rad, kao i američkom predsedniku Donaldu Trampu i njegovom timu na aktivnom angažmanu i doslednoj podršci procesu.

Sledeći krug mirovnih pregovora o okončanju rata u Ukrajini biće održani u Abu Dabiju početkom marta, izjavio je predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski u večernjem video obraćanju.

Volodimir Zelenski Foto: EPA Remko De Waal

"Danas sam više puta razgovarao sa sekretarom Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Ukrajine Rustemom Umerovim, članom pregovaračkog tima Ukrajine Davidom Arahamiom i predstavnicima predsednika Sjedinjenih Američkih Država Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom, nakon njihovih današnjih sastanaka'', rekao je Zelenski, prenosi Ukrinform.

On je istakao da sada postoji veća spremnost za sledeći trilateralni format.

"Najverovatnije će sledeći sastanak biti u Emiratima, u Abu Dabiju, početkom marta. Cilj je da se finalizuje sve što je postignuto radi stvarnih garancija bezbednosti i pripremi sastanak na nivou lidera", naglasio je Zelenski.

Predsednik Ukrajine je kazao da upravo sastanci lidera mogu da donesu ključne odluke, posebno u slučaju Rusije i njenog, kako je naveo, "personalizovanog režima".

"Rat mora da bude okončan, to je stav Ukrajine i svih naših partnera", istakao je on.

Zelenski je dodao da trenutno ne postoji spremnost Rusije za mir niti bilo kakvi znaci da predsednik Rusije Vladimir Putin zaustavlja ratne operacije.

U tom kontekstu, kako je naveo, SAD i Evropska unija vode razgovore o formatima pritiska na Rusiju.