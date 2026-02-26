Slušaj vest

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp je tokom govora o stanju nacije dodelio Medalju časti pilotu Eriku Sloveru, koji je učestvovao u akciji kidnapovanja predsednika Venecuele Nikolasa Madura.

Slover, 45-godišnji pilot američke vojske, ranjen je u nogu tokom operacije u Karakasu početkom januara, ali je uspešno upravljao helikopterom i omogućio komandama da izvedu zadatak, spasivši živote svojih saboraca, prenosi En-Bi-Si njuz.

Pilot Erik Slover Foto: Admedia, Admedia Wire LLC / Alamy / Profimedia

Medalja mu je uručena u sredu pred publikom u Kongresu, što je neuobičajeno, jer se obično dodeljuje tokom ceremonije u Beloj kući, navodi američka TV mreža.

Tramp je pohvalio njegovu hrabrost i istrajnost, ističući da je Sloverova sposobnost da, uprkos bolu sačuva kontrolu nad situacijom, bila presudna za uspeh misije.

1/7 Vidi galeriju Venecuelanski predsednik Nikolas Maduro stigao na suđenje u Njujorku Foto: Ron Sachs/CNP / SplashNews.com / Splash / Profimedia, TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia, MediaPunch / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Predsednik SAD je istovremeno odlikovao i 100-godišnjeg penzionisanog pilota mornarice Rojsa Vilijamsa za zasluge u Korejskom ratu, naglašavajući njegovu hrabrost u borbama tokom više sukoba, uključujući Drugi svetski rat i Vijetnam.

Nikolas Maduro - trenutak hapšenja Foto: Printskrin društvene mreže

Slover je jedini član jedinice koji je javno odlikovan za ovu operaciju, dok će ostali učesnici biti nagrađeni na privatnoj ceremoniji u Beloj kući, dodaje En-bi-si.

Medalja časti se dodeljuje vojnicima koji "upadljivo istaknu hrabrost i nepokolebljivost, rizikujući svoj život iznad poziva na dužnost".