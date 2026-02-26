OVO JE PILOT KOJI JE KIDNAPOVAO MADURA: Tramp ga odlikovao Medaljom časti u Kongresu (FOTO)
Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp je tokom govora o stanju nacije dodelio Medalju časti pilotu Eriku Sloveru, koji je učestvovao u akciji kidnapovanja predsednika Venecuele Nikolasa Madura.
Slover, 45-godišnji pilot američke vojske, ranjen je u nogu tokom operacije u Karakasu početkom januara, ali je uspešno upravljao helikopterom i omogućio komandama da izvedu zadatak, spasivši živote svojih saboraca, prenosi En-Bi-Si njuz.
Medalja mu je uručena u sredu pred publikom u Kongresu, što je neuobičajeno, jer se obično dodeljuje tokom ceremonije u Beloj kući, navodi američka TV mreža.
Tramp je pohvalio njegovu hrabrost i istrajnost, ističući da je Sloverova sposobnost da, uprkos bolu sačuva kontrolu nad situacijom, bila presudna za uspeh misije.
Predsednik SAD je istovremeno odlikovao i 100-godišnjeg penzionisanog pilota mornarice Rojsa Vilijamsa za zasluge u Korejskom ratu, naglašavajući njegovu hrabrost u borbama tokom više sukoba, uključujući Drugi svetski rat i Vijetnam.
Slover je jedini član jedinice koji je javno odlikovan za ovu operaciju, dok će ostali učesnici biti nagrađeni na privatnoj ceremoniji u Beloj kući, dodaje En-bi-si.
Medalja časti se dodeljuje vojnicima koji "upadljivo istaknu hrabrost i nepokolebljivost, rizikujući svoj život iznad poziva na dužnost".
Kurir.rs/NBC njuz