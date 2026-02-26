Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp sastao se danas u Beloj kući sa gradonačelnikom Njujorka Zohranom Mamdanijem.

Mamdani je izjavio danas da je imao produktivan sastanak sa Trampom o planovima za proširenje stambene izgradnje u Njujorku.

"Imao sam produktivan sastanak sa predsednikom Trampom danas popodne. Radujem se izgradnji više stanova u Njujorku", napisao je Mamdani na platformi X.

Ovaj susret predstavlja drugi sastanak Mamdanija i Trampa od njegove izborne pobede u novembru.

Tramp, koji je u više navrata nazvao Mamdanija "komunistom" tokom kampanje za izbor gradonačelnika Njujorka, izjavio je da bi se osećao veoma prijatno da živi u Njujorku, dodajući da njih dvojica imaju zajedničke aspiracije da unaprede taj grad.

Posle primirja, ostali u kontaktu

Mamdani i Tramp su ostali u kontaktu od njihovog novembarskog sastanka, čak i dok kritičari sa obe strane političkog spektra dovode u pitanje njihov odnos, navodi Blumberg.

Tramp je tokom izbora više puta napadao Mamdanija, koji se kandidovao na progresivnoj platformi, pozivajući birače da odbace njegovu kandidaturu i preteći da će povući vladino finansiranje iz Njujorka, predsednikovog rodnog grada.

Posle Mamdanijeve pobede, Tramp je, međutim, nevoljno izrazio divljenje prema novom gradonačelniku.

Mamdani je kazao da mu je Tramp nedavno dao svoj broj i da su se njihovi razgovori fokusirali na pružanje usluga Njujorčanima.

U njihovim međusobnim odnosima bilo je, ipak, i razmirica, navodi Blumberg.

Zohran Mamdani Foto: Frank Franklin II/AP

Mamdani je ranije ovog meseca potpisao izvršnu naredbu kojom se jača zaštita imigranata od primene saveznog zakona, na žalost zvaničnika administracije.

Tramp je obustavio finansiranje ključnih infrastrukturnih projekata u gradu, uključujući tunel Gejtvej, pre nego što je konačno popustio.

Istovremeno, agenti službe za imigraciju uhapsili su ranije danas studentkinju aktivistkinju sa Kolumbija univerziteta, što je dodatno zapretilo da dovede do tenzija u odnosima Njujorka i federalne vlade, navela je agencija.