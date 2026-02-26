Slušaj vest

Demokrate u Odboru za nadzor Predstavničkog doma Kongresa SAD zatražile su danas da američki predsednik Donald Tramp bude "odmah" saslušan pred tim odborom u istrazi slučajeva povezanih sa dokumentima osuđenog seksualnog prestupnika Džefrija Epstiajna.

Oni su izneli taj zahtev u trenutku kada je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton davala iskaz pred Predstavničkimdomom američkog Kongresa iza zatvorenih vrata i navela da nikada nije upoznala Džefrija Epstiajna prenosi NBC News.

"Trebalo bi da saslušamo osobu koja se u Epstinovim dosijeima pominje gotovo više nego bilo ko drugi, odmah posle Gislejn Maksvel, a to je Donald Tramp", rekao je Robert Garsija, vodeći demokrata u Odboru, na konferenciji za novinare.

Drugi demokratski članovi Odbora ocenili su da bi i ministar trgovine Hauard Lutnik, koji se dovodi u vezu sa Epstinom, kao i direktor FBI Kaš Patel, koji bi mogao da rasvetli razgovore agencije sa ženom koja je optužila Trampa za napad, takođe, trebalo da svedoče pred Odborom.

Foto: Getty Images

"Amerika posmatra. Mladi u ovoj zemlji gledaju da li će moćni nastaviti da štite druge moćne i da li će Kongres zaista pozvati odgovorne na odgovornost", rekla je Jasamin Ansari, demokratska kongresmenka iz Arizone.

Garsija je, takođe, zatražio da se u roku od 24 sata javnosti objavi kompletan, neredigovani transkript saslušanja Hilari Klinton, navodeći da se nada da bi medijima mogao biti dozvoljen pristup i saslušanju bivšeg američkog predsednika Bila Klintona koje je zakazano za naredni dan.

"Ona je sama zatražila da medijima i javnosti bude dozvoljeno prisustvo saslušanju. To je odbijeno, pa je minimum da se odmah objavi kompletan transkript", rekao je Garsija.

Foto: YouTube/Printscreen

Hilari Klinton svedočila je ranije danas pred članovima Predstavničkog doma Kongresa u okviru kongresne istrage o osuđenom seksualnom prestupniku Džefriju Epstajnu, navodeći da nema nikakva saznanja o njegovim kriminalnim aktivnostima i da se ne seća da ga je ikada upoznala.

Njeno svedočenje označilo je početak dvodnevnih saslušanja, tokom kojih će sutra iskaz dati i bivši predsednik, njen suprug Bil Klinton.