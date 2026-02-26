"HITNO SASLUŠAJTE TRAMPA": Demokrate u Kongresu traže da predsednik svedoči u istrazi o slučaju Epstajn! "Pominje se gotovo više nego bilo ko drugi"!
Demokrate u Odboru za nadzor Predstavničkog doma Kongresa SAD zatražile su danas da američki predsednik Donald Tramp bude "odmah" saslušan pred tim odborom u istrazi slučajeva povezanih sa dokumentima osuđenog seksualnog prestupnika Džefrija Epstiajna.
Oni su izneli taj zahtev u trenutku kada je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton davala iskaz pred Predstavničkimdomom američkog Kongresa iza zatvorenih vrata i navela da nikada nije upoznala Džefrija Epstiajna prenosi NBC News.
"Trebalo bi da saslušamo osobu koja se u Epstinovim dosijeima pominje gotovo više nego bilo ko drugi, odmah posle Gislejn Maksvel, a to je Donald Tramp", rekao je Robert Garsija, vodeći demokrata u Odboru, na konferenciji za novinare.
Drugi demokratski članovi Odbora ocenili su da bi i ministar trgovine Hauard Lutnik, koji se dovodi u vezu sa Epstinom, kao i direktor FBI Kaš Patel, koji bi mogao da rasvetli razgovore agencije sa ženom koja je optužila Trampa za napad, takođe, trebalo da svedoče pred Odborom.
"Amerika posmatra. Mladi u ovoj zemlji gledaju da li će moćni nastaviti da štite druge moćne i da li će Kongres zaista pozvati odgovorne na odgovornost", rekla je Jasamin Ansari, demokratska kongresmenka iz Arizone.
Garsija je, takođe, zatražio da se u roku od 24 sata javnosti objavi kompletan, neredigovani transkript saslušanja Hilari Klinton, navodeći da se nada da bi medijima mogao biti dozvoljen pristup i saslušanju bivšeg američkog predsednika Bila Klintona koje je zakazano za naredni dan.
"Ona je sama zatražila da medijima i javnosti bude dozvoljeno prisustvo saslušanju. To je odbijeno, pa je minimum da se odmah objavi kompletan transkript", rekao je Garsija.
Hilari Klinton svedočila je ranije danas pred članovima Predstavničkog doma Kongresa u okviru kongresne istrage o osuđenom seksualnom prestupniku Džefriju Epstajnu, navodeći da nema nikakva saznanja o njegovim kriminalnim aktivnostima i da se ne seća da ga je ikada upoznala.
Njeno svedočenje označilo je početak dvodnevnih saslušanja, tokom kojih će sutra iskaz dati i bivši predsednik, njen suprug Bil Klinton.
