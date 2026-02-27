Raspoređeni u vazduhoplovnoj bazi Ovda, na jugu Izraela

Nedavni satelitski snimci kineske kompanije Mizarvision pokazuju da je 11 američkih stelt borbenih aviona F-22 nedavno raspoređeno u vazduhoplovnoj bazi Ovda, na jugu Izraela, javlja CNN.

Avioni pete generacije F-22 Raptor, koji su se prvi put pojavili u sredu na snimcima kompanije Planet Labs, predstavljaju najnovije značajno pojačanje američkog vojnog prisustva na Bliskom istoku, u trenutku kada se vode pregovori između SAD i Irana o iranskom nuklearnom programu, navodi CNN.

F-22 Raptor je borbeni avion namenjen i vazdušnim i kopnenim dejstvima.

Foto: Shutterstock

Reč je o prvom američkom avionu sa sposobnošću "superkrstarenja", što znači da može duže vreme da leti brzinom većom od brzine zvuka bez upotrebe dodatnog sagorevanja goriva.

Sjedinjene Američke Države ne dozvoljavaju prodaju aviona F-22 drugim državama zbog osetljive i poverljive tehnologije kojom su opremljeni, navodi CNN.

Američko ratno vazduhoplovstvo ističe da F-22 nadmašuje sve poznate ili planirane borbene avione u svetu.

Cena jednog aviona iznosi oko 143 miliona dolara, što znači da se u bazi Ovda trenutno nalazi vojna oprema vredna više od 1,5 milijardi dolara.

CNN je ranije objavio da se očekuje dolazak ukupno 12 aviona F-22 u Izrael.