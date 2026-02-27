Slušaj vest

Američki federalni sudija Ričard Leon odbio je danas zahtev grupe za očuvanje kulturnog nasleđa da privremeno zaustavi izgradnju salona za bal vrednU 400 miliona dolara, pošto je administracija američkog predsednika Donalda Trampa srušila istočno krilo Bele kuće.

Sudija Leon ocenio je da Nacionalni fond za očuvanje kulturnog nasleđa verovatno neće uspeti u svojoj tužbi, ističući da je grupa bazirala svoj zahtev na "neujednačenim teorijama" prema Zakonu o upravnom postupku i Ustavu SAD i da bi im šanse bile veće ako izmene tužbu, prenosi NBC.

Grupa je tražila privremenu zabranu projekta dok on ne prođe više nezavisnih pregleda i ne dobije odobrenje Kongresa.

Foto: Jacquelyn Martin/AP

Administracija Donalda Trampa najavila je projekat prošlog leta, a Tramp je u oktobru srušio istočno krilo Bele kuće kako bi napravio prostor za salu za bal koja će, prema njegovim rečima, moći da primi 999 ljudi.

Za izgradnju će, kako je najavio, biti korišćene privatne donacije, među kojima i Trampove lične.

Tramp je putem društvenih mreža ocenio odluku suda kao "sjajne vesti za Ameriku" i istakao da projekat napreduje brže od planiranog, da je ispod planiranog budžeta i da će sala za bal "ostati dugoročno simbol veličine Amerike".

Sudija Leon je, takođe, naveo da kancelarija Bele kuće zadužena za projekat ne spada pod nadležnost Zakona o upravnom postupku i da grupi za očuvanje kulturnog nasleđa sud nije priznao osnovu da traži intervenciju u svoju korist.