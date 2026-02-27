Slušaj vest

Bivša američka država sekretarka Hilari Klinton obratila se novinarima pošto je više od šest sati svedočila pred Odborom za nadzor Predstavničkog doma u istrazi o Džefriju Epstajnu.

Njen suprug, bivši predsednik Bil Klinton, trebalo bi da svedoči pod zakletvom u petak.

Bivša državna sekretarka Hilari Klinton rekla je novinarima da nije poznavala Džefrija Epstajna i da je to više puta ponovila Odboru za nadzor tokom svog današnjeg svedočenja.

"Ne poznajem Džefrija Epstajna. Gislejn Maksvel sam znala kao poznanicu", rekla je.

Klintonova je rekla da je odbor trebalo da je ispituje javno.

"Mislimo da bi bilo bolje za odbor da je održao javna saslušanja", rekla je novinarima.

Upitana da li je uverena da njen suprug nije imao saznanja o zločinima Džefrija Epstajna, Hilari Klinton je odgovorila: "Jesam".

Rekla je da je taj odnos "okončan nekoliko godina pre nego što je bilo šta o Epstajnovim kriminalnim aktivnostima izašlo na videlo".

Foto: Gripas Yuri/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Upitana zašto je Gislen Maksvel bila pozvana na venčanje njihove ćerke Čelsi Klinton, Hilari Klinton je odgovorila: "Došla je kao pratilja, gost nekoga ko je bio pozvan".

CNN je ranije izvestio da je Maksvelova 2009. godine letovala sa Čelsi Klinton i da je prisustvovala njenom venčanju 2010. godine.

Portparol porodice Klinton rekao je za Vanity Fair 2019. godine da je Čelsi bila "u prijateljskim odnosima" sa Maksvelovom zbog zajedničkog prijatelja.

"Kada je taj odnos okončan, i Čelsin odnos sa njom je takođe prestao", rekao je portparol. "Tek 2015. godine Čelsi je postala svesna užasnih optužbi protiv Gislejn Maksvel i nada se da će sve žrtve dobiti pravdu."

Hilari Klinton kaže da je saslušanje na kraju postalo neobično kada su je pitali o NLO i teoriji zavere "Pizzagate", koju opisuje kao "bajke".

Ta teorija zavere pojavila se tokom predsedničke kampanje 2016. godine i obuhvatala je neistine o navodnom pedofilskom lancu povezanom sa članovima Demokratske stranke, koji je navodno vođen iz jedne picerije u Vašingtonu, DC.