Pakistanske snage bezbednosti odgovorile su na "ničim izazvanu vatru" avganistanskih talibanana više tačaka duž pakistano-avganistanske granice, saopštilo je pakistansko ministarstvo informisanja.

Najmanje tri eksplozije i zvuk aviona odjeknuli su Kabulom, nekoliko sati nakon što je Avganistan pokrenuo prekogranični napad na Pakistan u najnovijoj eskalaciji nasilja između nestabilnih suseda.

Pakistanska vlada je u četvrtak uveče saopštila da su avganistanski talibani otvorili ničim izazvanu vatru na više lokacija preko granice u Hajber Pahtunkvi, na šta je usledio "neposredni i efikasni odgovor".

"Neizazvane akcije avganistanskog talibanskog režima duž pakistano-avganistanske granice dobile su trenutni i efikasan odgovor. Avganistanski talibani su pogrešno procenili i otvorili ničim izazvanu vatru na više lokacija duž pakistano-avganistanske granice u Hajber Pahtunhvi, na šta su pakistanske snage bezbednosti odmah i efikasno reagovale", saopštilo je Ministarstvo informisanja u objavi na Iksu.

U saopštenju se dodaje da se "snage talibanskog režima kažnjavaju u sektorima Čitral, Hajber, Momand, Kuram i Badžaur".

Navodi se i da su preliminarni izveštaji potvrdili velike žrtve na avganistanskoj strani, sa uništenim višestrukim položajima i opremom.

"Pakistan će preduzeti sve neophodne mere kako bi osigurao svoj teritorijalni integritet i bezbednost svojih građana", navodi se u saopštenju.

Prema bezbednosnim izvorima, kontranapadi pakistanskih snaga uništili su "skrovišta talibana i havaridži su pobegli".

Izvori su rekli da su snage ciljale i uništile kontrolni punkt avganistanskih talibana preko granice iz sektora Čitral, a takođe su odgovorile punom snagom u sektoru Navagaj, Badžauru, Tirahu Hajberu, okrugu Momand i sektoru Arandu u Čitralu. Takođe, snage bezbednosti su uništile dva avganistanska položaja preko granice sa Badžaurom.

Izvori u Landi Kotalu rekli su da je avganistanska strana ispalila artiljerijske granate na granične prelaze Maro Sar i Šah Kot Sar u oblasti Bazar-Zahahel. Najmanje dve minobacačke granate pale na otvorena imanja u blizini stambene zone, ali da nije bilo izveštaja o šteti na imovini ili žrtvama.