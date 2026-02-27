POČEO "OTVORENI RAT", OGLASIO SE IRAN! Jedna od najmoćnijih vojski sveta naoružana atomskim arsenalom KRENULA U NAPAD, gori prestonica, stotine mrtvih (VIDEO)
Pakistanske vlasti proglasile su "otvoreni rat" avganistanskim talibanima u novom talasu neprijateljstava između dve zemlje u kojem obe strane optužuju jedna drugu za pokretanje prvog napada.
I Pakistan i Avganistan su objavili da su naneli velike gubitke drugoj strani.
Pakistanske vlasti su jutros saopštile da su pokrenule "kontraudare" na avganistanske gradove, uključujući prestonicu Kabul i Kandahar, kao odgovor na "ničim izazvane avganistanske napade".
Avganistanski talibani su saopštili da su pokrenuli „veliku“ operaciju kao odgovor na udare iz Islamabada izvedene ranije ove nedelje, u kojima je, po njihovim tvrdnjama, ubijeno najmanje 18 ljudi.
Pakistan je tada saopštio da su ciljani samo kampovi i skrovišta ekstremista.
Oglasile se pakistanske vlasti
Ataulah Tarar, pakistanski ministar za informisanje, za PTV je rekao da je Pakistan odgovorio na ničim izazvanu agresiju avganistanskih talibana.
- Pakistanske oružane snage su još jednom pokazale da će svaka agresija ili neprijateljski planovi protiv zemlje biti dočekani gvozdenom rukom - kazao je on i potvrdio pakistanske napade u provincijama Kandahar, Kabul i Paktika.
Avganistanska vojska kontroliše vozila na ulasku u Kabul
Stanovnik Kabula: Prvo smo mislili da je zemljotres, a onda ugledali avione
Stanovnik Dašti Barčija u kabulskom Distriktu 6, koji se nalazi blizu područja koje su noćas ciljali pakistanski borbeni avioni, rekao je izveštaču BBC da se kuća snažno zatresla tokom eksplozije izazvane jednim od vazdušnih udara.
- Prvo smo mislili da je zemljotres, jer je pre nekoliko dana bio zemljotres u Kabulu. Onda smo čuli glasnu eksploziju - kazao je on.
Stanovnik, čije ime nije navedeno iz bezbednosnih razloga, dodao je da su ljudi u Dašti Barčiju odmah istrčali napolje i ostali budni tokom cele noći.
- Niko nije spavao posle toga. Svi su bili uplašeni - naveo je on.
Rekao je da su avioni viđeni kako lete iznad Kabula ubrzo nakon eksplozije.
- Kada smo videli avione iznad glave, shvatili smo da su to pakistanski avioni. Moja žena i moji roditelji su bili veoma uplašeni. Svi smo bili budni cele noći - kazao je i dodao da je ciljano područje na oko 4-5 kilometara od njegove kuće.
Gutereš apeluje na obe zemlje
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Gutereš i komesar UN za ljudska prava Folker Tirk su se oglasili povodom sukoba Pakistana i Avganistana.
Gutereš je pozvao obe zemlje da se strogo pridržavaju svojih obaveza prema međunarodnom pravu, sa posebnim naglaskom na međunarodno humanitarno pravo.
Tirk je apelovao na dijalog između Avganistana i Pakistana.
Oglasio se bivši američki izaslanik za Avganistan
Zalmaj Halilzad, bivši američki specijalni predstavnik za Avganistan, izjavio je da je "ovo užasna dinamika koja mora da se zaustavi".
- Nevini Avganistanci i Pakistanci su povređeni ili ubijeni. Bolja opcija je diplomatski sporazum između dve zemlje kako nijedna ne bi dozvolila da njenu teritoriju koriste pojedinci i grupe za ugrožavanje bezbednosti druge - napisao je Halilzad na društvenoj mreži X.
On je naveo da sprovođenje takvog sporazuma treba da prati treća strana, poput Turske.
Halilzad je prošle godine bio deo američke delegacije koja je posetila Avganistan i sastala se sa talibanskim zvaničnicima.
Pakistanska vojska mnogo moćnija, ali talibani znaju kako da vode gerilski rat
Analitičari su za BBC ocenili da je malo verovatno da će talibani voditi konvencionalni rat sa Pakistanom.
Navodi se da postoji značajna razlika u vojnim sposobnostima između Pakistana i avganistanskih talibana.
Pakistanska vojska, koja poseduje nuklearno oružje, konstantno se rangira među 15 najmoćnijih na svetu.
Sa druge strane, avganistanski talibani nemaju takve vojne resurse, a uz to se suočavaju sa sopstvenim ekonomskim izazovima.
Oružje koje poseduje talibanska vojska uglavnom dolazi iz tri izvora: onog koje je ostavila bivša avganistanska vojska, onog od stranih snaga koje su se povukle i novog oružja koje su dobili sa crnog tržišta.
Stručnjaci kažu da video snimci prošlih graničnih sukoba sugerišu da su talibanske snage uglavnom koristile lako oružje protiv pakistanskih snaga.
- Međutim, talibani imaju veliko iskustvo u gerilskom ratovanju - kažu analitičari.
Avganistanski stručnjak za bezbednost rekao je za BBC da su mnogi okršaji talibana sa pakistanskim snagama uključivali gerilske taktike poput iznenadnih napada i bombi postavljenih pored puta.
Iran se nudi da posreduje
Abas Aragči, šef diplomatije Irana, objavio je da je ta zemlja spremna da pomogne u "omogućavanju dijaloga“ između Pakistana i Avganistana.
On je u saopštenju objavljenom na društvenoj mreži X pozvao dve zemlje da "reše razlike kroz dobrosusedske odnose i dijalog".
Iran je ranije ponudio da posreduje između dve zemlje dok su tenzije na granici Pakistana i Avganistana rasle.
Premijer Pakistana: Uništićemo sve agresivne ambicije
Zvaničnik vlade u Islamabadu je naveo da je Pakistan napao avganistansku prestonicu Kabul u okviru napada izvedenih širom zemlje.
Pakistanski premijer Šabaz Šarif kaže da njegova zemlja ima "pun kapacitet da uništi sve agresivne ambicije", a ministar odbrane je objavio "otvoreni rat" avganistanskim talibanima.
Portparol avganistanskih talibana je na društvenoj mreži X povodom toga napisao objavu koja je u međuvremenu obrisana.
- Uzvratićemo ako budemo napadnuti, ali trenutno nećemo započinjati sukobe - rekao je vojni portparol talibana za BBC.
Kako je sve počelo?
BBC prenosi da je vojni portparol talibana Mavlavi Vahidulah Mohamadi rekao da je "operacija odmazde" pokrenuta sinoć oko 20 sati po lokalnom vremenu.
Zabihulah Mudžahid, glavni portparol talibanskih vlasti Avganistana, rekao je da je u ofanzivi ubijen "veći broj“ pakistanskih vojnika i da zarobljeno više njih, ali su tu tvrdnju vlasti u Pakistanu demantovale.
Prema rečima Mošarafa Zaidija, portparola pakistanskog premijera, ukupno 133 avganistanska talibana su ubijena, a više od 200 je ranjeno do sada od strane pakistanskih snaga.
On je u objavi na društvenoj mreži X napisao da je "mnogo više žrtava" u pakistanskim napadima izvedenim danas na Avganistan u kojima su ciljani Kabul, Paktija i Kandahar.
Zabihulah Mudžahid, portparol avganistanskih talibana, napisao je na X da "niko nije povređen" u tim poslednjim pakistanskim napadima.
BBC naglašava da je sve ove tvrdnje teško nezavisno proveriti.