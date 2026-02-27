Slušaj vest

Vlasti Demokratske Republike Konga i jedna grupa civilnog društva saopštile su u četvrtak da su nađene masovne grobnice u delu istočnog Konga iz kojeg se nedavno povukla pobunjenička grupa M23, dok se borbe u tom regionu pojačavaju uprkos mirovnom sporazumu postignutom uz posredovanje SAD.

Guverner provincije Južni Kivu Žak Purusi rekao je da su vlasti našle dve masovne grobnice sa najmanje 171 telom u naseljima Kiromoni i Kavimvira, na periferiji istočnog grada Uvira.

Izvršni sekretarijat Lokalne mreže za zaštitu civila je saopštio da je želeo da poseti masovne grobnice, ali da ga je u tome sprečila kongoanska vojska.

Do sada prikupljene informacije ukazuju na to da su ljude ubili pobunjenici M23, rekao je potpredsednik te grupe Iv Ramadhani.

Guverner Purusi i grupa civilnog društva tvrde da su pobunjenici ubili one za koje su sumnjali da su u kongoanskoj vojsci ili provladinoj miliciji.

Grupe za zaštitu ljudskih prava optužuju i vojsku DR Konga za ubistva i zlostavljanje stanovnika.

