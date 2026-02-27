Slušaj vest

Nemački kancelar Fridrih Merc proveo je dva dana ispunjena različitim događajima u Pekingu i Hangdžouu i ostvario plodne rezultate. Portal nemačke vlade je pratio sve događaje kancelarskog boravka u Kini, ocenivši da će njegova poseta "produbiti kinesko-nemačko strateško partnerstvo" i "promovisati bilateralnu saradnju ka boljoj budućnosti".

Ovo je prva poseta Merca Kini od stupanja na dužnost kancelara, a on je ujedno i prvi strani lider koji je posetio Kinu u lunarnoj godini konja. Tokom Mercove posete, predsednik Kine Si Đinping je održao sastanak sa njim, naglašavajući da Kina i Nemačka treba da budu "pouzdani partneri koji se međusobno podržavaju", "inovatini partneri utemeljeni na otvaranju i uzajamnoj koristi" kao i "kulturni partneri koji se međusobno poznaju i jedan s drugim zbližavaju", što je pokazalo pravac novog razvoja sveobuhvatnog strateškog partnerstva između Kine i Nemačke u novoj godini.

Dve zemlje su potpisale niz sporazuma u oblasti zelene tranzicije, carina, sporta i medija, te izdale zajedničko saopštenje. Merc je rekao da Nemačka pridaje veliki značaj odnosima sa Kinom i nada se da će dalje produbiti saradnju sa Kinom i ostvariti uzajamnu korist i zajednički razvoj.

U ovom trenutku, međunarodna situacija prolazi kroz najdublje promene od završetka Drugog svetskog rata. Što je svet isprepleteniji promenama i turbulencijama, to više Kina i Nemačka moraju da pojačaju stratešku komunikaciju i povaćaju strateško uzajamno poverenje i sarađuju kao "pouzdani partneri koji se međusobno podržavaju". Uoči svoje posete, Merc je rekao medijima da je Kina postala važna globalna sila, da je za rešenje globalnih problema neophodno učešće Kine, kao i da je "razdvajanje" od Kine pogrešno i štetno po sami sebe... Nemački sajt "Wirtschaftswoche" je naveo da u poređenju sa negativnijom politikom prethodnih nemačkih administracija prema Kini, kabinet Merca naglašava važnost Kine kao strateškog partnera Nemačke i spreman je da privlači investicije Kine.

Poslednjih godina vrednost trgovine između Kine i Nemačke zadržavala je nivo iznad 200 milijardi dolara. U 2025. godini Nemačka je ostala najveći trgovinski partner Kine u Evropi, a Kina je posle 2023. godine, ponovo postala najveći trgovinski partner Nemačke. Volksvagen i Mercedes-Benz su uložili desetine milijardi juana u proširenje proizvodnje u Kini i jačanje istraživanja i razvoja novih tehnologija. Merca u poseti Kini pratilo je i 30 predstavnika nemačke poslovne zajednice, što je odrazilo spremnost Nemačke za produbljivanje bilateralnih ekonomskih i trgovinskih odnosa.

Važno je istaći da je pored saradnje u tradicionalnim oblastima kao što je proizvodnja, fokusiranje na inovacije i najsavremenije tehnologije postalo nova svetla tačka u kinesko-nemačkoj ekonomskoj i trgovinskoj saradnji. Predsednik Si je istakao da je nemačka vlada iznela novu razvojnu strategiju u oblasti tehnologije, inovacija i digitalizacije, koja je u velikoj meri u skladu sa pametnim, zelenim i integrisanim razvojnim pravcem Kine tokom perioda 15. petogodišnjeg plana. Dve zemlje treba da pojačaju spajanje razvojnih strategija, podrže razmene talenata, znanja i tehnologija i promovišu dijalog i saradnju u najsavremenijim oblastima kao što je veštačka inteligencija.

Tokom svog boravka u Kini, Merc je posetio kompaniju za proizvodnju robota Jušu u Hangdžouu. Oujang Liven, izvršni direktor Kinesko-nemačke privredne komore za severni i severoistočni region Kine, rekao je za KMG da će buduća poslovna saradnja dve zemlje u velikoj meri biti vođena veštačkom inteligencijom, robotikom, automatizacijom i inteligentnom proizvodnjom.

Nemačka je najveća ekonomija u EU, a Mercovom posetom Kini nastavljen je dobar zamah intenzivnih poseta evropskih lidera Kini, što će imati vodeću ulogu u razvoju odnosa Kine i EU. Kina uvek podržava samostalni napredak Evrope i veći razvoj odnosa sa EU, dok Nemačka smatra da je razvoj pouzdane i trajne ekonomske i trgovinske saradnje između EU i Kine u interesu obe strane i da doprinosi svetskoj stabilnosti i prosperitetu.

Konsenzus koji su kineski i nemački lideri postigli u Pekingu predstavlja dobar početak kinesko-nemačke saradnje u novoj godini konja. Očekujemo da će Nemačka otkloniti smetnje i otpor, implementirati racionalnu i pragmatičnu politiku prema Kini i sarađivati sa Kinom kako bi ubrizgala više energije u odnose Kine i Nemačke, odnose Kine i EU i donela više stabilnosti svetu.