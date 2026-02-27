Stali autobusi, tramvaji i vozovi širom Nemačke na poziv sindikata koji traže bolje uslove rada
TRAŽE BOLJE USLOVE RADA, OBUSTAVE RADA TRANSPORTNIH PREDUZEĆA I U BERLINU
STALA NEMAČKA, VELIKI ŠTRAJK ŠIROM ZEMLJE! Ne saobraćaju autobusi, tramvaji i vozovi, pozivu sindikata odazvalo se 100.000 radnika u 150 firmi (FOTO, VIDEO)
Slušaj vest
Autobusi, tramvaji i vozovi su rano jutros stali širom Nemačke pošto su radnici transportnih preduzeća poslušali poziv sindikata javnog sektora Verdi na štrajk koji će trajati i sutra.
Rojters navodi da sindikat ima za cilj da ovim štrajkom utiče na pregovore o uslovima rada, posebno o radnom vremenu i radu u smenama, nadoknadama za rad noću i tokom vikenda, kao i o platama generalno.
Štrajk transportnih preduzeća širom Nemačke, na poziv sindikata stali vozovi, autobusi i tramvaji Foto: CLEMENS BILAN/EPA
Vidi galeriju
Navodi se da konkretni zahtevi sindikata variraju od jedne nemačke savezne pokrajine do druge.
U pregovore o kolektivnom ugovoru o platama uključeno je oko 150 autobuskih, tramvajskih i lokalnih železničkih kompanija sa oko 100.000 zaposlenih u pokrajinama širom Nemačke, uključujući prestonicu Berlin i Hamburg.
(Kurir.rs/Reuters/Preveo i priredio: N. V.)
2 · Reaguj
Komentariši