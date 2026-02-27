Slušaj vest

Kineske vlasti smenile su 19 zvaničnika, među kojima devet vojnih, uoči najvećeg godišnjeg političkog sastanka u zemlji koji bi trebalo da počne sledeće nedelje.

BBC prenosi da je Stalni odbor Nacionalnog narodnog kongresa Kine objavio odluku o smeni zvaničnika, ne navodeći razlog.

Krajem januara predsednik Kine Si Đinping smenio je i najvišeg kineskog generala Džanga Jousiju, jednog od svojih najbližih saradnika iz redova vojske.

Si je borbu protiv korupcije učinio centralnim stubom svoje vladavine, počevši od svoje antikorupcijske kampanje usmerene i na visoko i na niže rangirane zvaničnike, a koja je pokrenuta ubrzo nakon što je preuzeo vlast 2013. godine.