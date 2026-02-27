Smenjeno 19 kineskih zvaničnika Nacionalnog narodnog kongresa
MEĐU NJIMA JE DEVET VOJNIH DUŽNOSNIKA
SMENJENO 19 KINESKIH ZVANIČNIKA UOČI KLJUČNOG KONGRESA! Sve počelo kada je Si Đinping razrešio dužnosti najvažnijeg generala (FOTO)
Kineske vlasti smenile su 19 zvaničnika, među kojima devet vojnih, uoči najvećeg godišnjeg političkog sastanka u zemlji koji bi trebalo da počne sledeće nedelje.
BBC prenosi da je Stalni odbor Nacionalnog narodnog kongresa Kine objavio odluku o smeni zvaničnika, ne navodeći razlog.
Si Đinping Foto: THOMAS PETER / AFP / Profimedia, AP Jack Taylor, EPA/ Nyein Chan Naing
Krajem januara predsednik Kine Si Đinping smenio je i najvišeg kineskog generala Džanga Jousiju, jednog od svojih najbližih saradnika iz redova vojske.
Džang Jousi Foto: WANG Zhao / AFP / Profimedia
Si je borbu protiv korupcije učinio centralnim stubom svoje vladavine, počevši od svoje antikorupcijske kampanje usmerene i na visoko i na niže rangirane zvaničnike, a koja je pokrenuta ubrzo nakon što je preuzeo vlast 2013. godine.
(Kurir.rs/Beta)
