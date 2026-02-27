Slušaj vest

Kineske vlasti smenile su 19 zvaničnika, među kojima devet vojnih, uoči najvećeg godišnjeg političkog sastanka u zemlji koji bi trebalo da počne sledeće nedelje.

BBC prenosi da je Stalni odbor Nacionalnog narodnog kongresa Kine objavio odluku o smeni zvaničnika, ne navodeći razlog.

Si Đinping

Krajem januara predsednik Kine Si Đinping smenio je i najvišeg kineskog generala Džanga Jousiju, jednog od svojih najbližih saradnika iz redova vojske.

Džang Jusije
Džang Jousi

Si je borbu protiv korupcije učinio centralnim stubom svoje vladavine, počevši od svoje antikorupcijske kampanje usmerene i na visoko i na niže rangirane zvaničnike, a koja je pokrenuta ubrzo nakon što je preuzeo vlast 2013. godine.

(Kurir.rs/Beta)

Džang Jusije.jpg
Japanska vojska
tramp 1.jpg
Putin Tramp.jpg