Na nalogu američke ambasade u Jerusalimu na društvenoj mreži X danas je objavljeno saopštenje Stejt departmenta o povlačenju osoblja.

- Dana 27. februara 2026. godine Stejt department je odobrio odlazak službenika vlade SAD koji nisu hitno potrebni i članova njihovih iz misije u Izraelu zbog bezbednosnih rizika - piše u objavi uz koju stoji oznaka "bezbednosne uzbune".

Navodi se da "kao odgovor na bezbednosne incidente i bez prethodne najave, ambasada SAD može dodatno da ograniči ili zabrani službenicima vlade SAD i članovima njihovih porodica da putuju u određene delove Izraela, Stari grad Jerusalim i Zapadnu obalu".

- Osobe bi mogle da razmotre napuštanje Izraela dok su im komercijalni letovi još dostupni - prenela je ambasada saopštenje Stejt departmenta.

Sastanak američkog predsednika Donalda Trampa i izraelskog premijera Benjamina Netanjahua na Floridi

Ova objava je usledila nakon što su jučerašnji pregovori SAD i Irana o nuklearnom programu ocenjeni kao "pozitivni", nakon što je prvobitno sajt Aksios objavio da su Džared Kušner i Stiv Vitkof, izaslanici predsednika Donalda Trampa, bili "razočarani" onim što su čuli od Iranaca tokom sastanka u Ženevi.

Iranska revolucionarna garda, IRGC

Ranije je objavljeno da je ajatolah Ali Hamnei poverio ključna ovlašćenja visokom bezbednosnom zvaničniku Aliju Laridžaniju za slučaj da Amerika ili Izrael u eventualnom napadu uspeju da likvidiraju vrhovnog vođu Irana.

(Kurir.rs/Nemanja Vlačo)

