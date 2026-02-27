Slušaj vest

Evropska unija uvela je Rusiji niz sankcija koje i Švajcarska dosledno primenjuje, ali iste sankcije, pozivajući se na neutralnost, uvodi i Ukrajini, što nailazi na kritike u delu javnosti, navodi švajcarska radio televizija SRF.

Za sankcije protiv Rusije, Švajcarska ima zakonsku osnovu - Zakon o embargu.

Sankcije protiv Ukrajine ne potpadaju pod taj zakon, već švajcarska vlada koristi uredbe i vanredna ovlašćenja koja proizlaze iz ustava.

Profesor javnog i međunarodnog prava na Univerzitetu u Bernu Jirgen Kincli, izjavio je da je vlada sledila EU kada je reč o sankcijama Rusiji, ali da nipošto ne želi da čini ustupke u pogledu neutralnosti zemlje.

Zato "smatra da ima obavezu" da sva ograničenja izvoza robe relevantne za vođenje rata primenjuje i na Ukrajinu, ocenio je Kincli, prenosi SRF.

Međutim, sankcije Rusiji ne odnose se samo na oružje poput tenkova, municije ili borbenih aviona, nego i na širok spektar proizvoda koji se koriste i u civilne i u vojne svrhe, kao što su tehnologije, zaštitni prsluci, slemovi, maskirne mreže, neke vrste goriva, hemikalija i drugo.

Zabranom izvoza takve robe EU želi da oslabi kapacitete Rusije da vodi rat, a Švajcarska je naprosto preuzela definiciju takvih "vojno relevantnih" proizvoda od EU i primenjuje je i na Ukrajinu, piše SRF.

Obrazloženje vlade glasilo je da nije imala drugi izbor i da pravila neutralnosti obavezuju Švajcarsku da u slučaju međunarodnog oružanog sukoba sve uključene strane podjednako tretira.

Profesor prava Kincli ne slaže se sa takvim argumentom, i kaže da u slučaju jasne vojne agresije vlada može da tumači neutralnost u skladu sa Poveljom UN koja zabranjuje primenu sile.

Tako bi, prema njegovim rečima, vlada mogla da se ogranici samo na to da zabrani izvoz ratnog materijala u obe zemlje, što bi bilo "u skladu sa rezonom neutralnosti", piše javna televizija.

Švajcarski zakon već sada zabranjuje izvoz ratnog materijala u krizna područa, i na osnovu tog zakona Rusija bi kao agresor mogla i dalje da bude pod punim spektrom sankcija, istih kakve je uvela EU, a Ukrajincima bi Švajcarska mogla da šalje svu neophodnu robu, sa izuzetkom oružja, smatra Kincli.

Međutim, vlada ne deli to mišljenje i želi da sankcije uvedene Ukrajini po osvonu vanrednih ovlašćenja pretoči u zakon, čiji je nacrt već u fazi izrade, piše SRF.