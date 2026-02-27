Slušaj vest

Najveći nosač aviona na svetu,američki USS "Džerald R. Ford", stigao je na severnu obalu Izraela, u Haifu, pošto je juče napustio grčko ostrvo Krit.

Brod je usput stao u američkoj pomorskoj bazi radi snabdevanja, preneo je Tajms of Izrael.

Nuklearni nosač aviona "USS Džerald R. Ford" proveo je četiri dana u bazi Suda Bej na Kritu, gde je bio na snabdevanju, posle  čega je isplovio ka istočnom delu Mediterana.

U okviru jačanja američkog vojnog prisustva u regionu, usled povišenih tenzija sa Iranom, ovaj brod je dobio zadatak da se pridruži američkoj floti raspoređenoj na Bliskom istoku.

Njegov dolazak usledio je pošto je nosač aviona USS Abraham Linkoln sa pratećim brodovima stigao na Bliski istok prošlog meseca, čime će se u regionu naći dva velika američka nosača.

Najveći američki ratni brod

"USS Džerald R. Ford", star devet godina, dug je 334 metra, a na njemu je dovoljno mesta za posadu od gotovo 4.600 članova. Reč je o najvećem američkom ratnom brodu, koji je ujedno i na nuklearni pogon i predstavlja ključni element američke pomorske moći.

Poslednji put kada su Sjedinjene Američke Države rasporedile dva nosača aviona na Bliskom istoku bilo je u junu 2025. godine, tokom bombardovanja iranskih nuklearnih postrojenja, što se u kontekstu sadašnjeg raspoređivanja dodatno pominje kao podsetnik na mogućnost eskalacije.

Kurir.rs/Agencije

