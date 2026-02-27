Slušaj vest

Razmenjuju vatru duž svoje surove i teško prohodne granice. Pakistanski ministar odbrane poručio je da je njegovoj zemlji „ponestalo strpljenja“ te je proglasio „otvoreni rat“ protiv susednog Avganistana kojim upravljaju talibani.

Reč je o najnovijoj eskalaciji u dugotrajnom sukobu koji suprotstavlja dobro finansiranu, moćnu i nuklearno naoružanu pakistansku vojsku avganistanskim talibanskim borcima sa decenijama ratnog iskustva, uključujući pobedu nad američkim i NATO snagama 2021. nakon godina pobune, piše CNN.

Kako je počelo najnovije nasilje?

Kasno sinoć talibanske snage pokrenule su napade na pakistanske položaje duž delova porozne i osporavane granice duge oko 2.600 kilometara, koja se proteže kroz planine i pustinje. Kabul je naveo da su ti napadi odmazda za prošlonedeljno pakistansko bombardovanje. Pakistanci tvrde da su tada pogodili militantne kampove u Avganistanu i usmrtili najmanje 18 ljudi.

Pakistan je noćas na talibanske napade odgovorio "Operacijom pravednog gneva". Pakistanski vazdušni napadi pogodili su Kabul, jugoistočnu pokrajinu Paktiju i Kandahar, koji se smatra uporištem talibana i gde se, prema procenama, nalazi njihov vođa Hibatulah Akhundzada.

Islamabad je saopštio da su ciljevi bili odbrambeni objekti avganistanskih talibana, što predstavlja značajnu eskalaciju dosadašnje strategije odmazde.

Stanovnica Kabula opisala je trenutak kada je njenu porodicu probudila snažna eksplozija.

"Bila sam prestravljena", rekla je žena čije ime, iz bezbednosnih razloga, nije objavljeno.

"Zatim smo čuli pucnjavu. Kada smo pogledali kroz prozor stana, videli smo plamen nalik mecima kako se diže u nebo", rekla je, dodajući da nije mogla da spava te da je u pet ujutru još bila budna, strahujući šta bi se moglo dogoditi.

"Od prve eksplozije svetla su upaljena u većini kuća i stanova oko nas. Sigurna sam da svaki stanovnik Kabula sedi u strahu da će ga pogoditi bomba", navela je.

Dve strane iznele su različite podatke o žrtvama. Pakistan tvrdi da je ubio 133 talibanska borca, dok Avganistan navodi da je poginulo osam njegovih vojnika. Te brojke nije moguće nezavisno proveriti zbog udaljenosti i nepristupačnosti područja sukoba.

U pakistanskom okrugu Bajaur, na severozapadu zemlje, minobacačka granata koju su ispalili talibani pala je na kuću i povredila pet osoba, uključujući dvoje dece i jednu ženu, rekao je policijski zvaničnik Fazal Akbar.

Komplikovana istorija odnosa

Uprkos bliskim ekonomskim i kulturnim vezama, dve zemlje imaju složenu istoriju. U oktobru prošle godine vodile su najsmrtonosniji sukob u poslednjih nekoliko godina, nakon čega je uspostavljeno krhko primirje.

Nakon što su NATO snage 2001. svrgnule talibane zbog pružanja utočišta počiniocima napada 11. septembra, Pakistan je postao jedan od njihovih glavnih pokrovitelja. Talibanski borci pronašli su utočište preko granice u Pakistanu i potporu za pobunu protiv vlade u Kabulu koju je podržavao SAD.

Ali, posle povlačenja američkih snaga i povratka talibana na vlast 2021, Pakistan se suočio sa porastom islamističkog nasilja. Islamabad za veliki deo tog nasilja optužuje pakistanske talibane i tvrdi da im Kabul pruža utočište, što avganistanski talibani poriču.

Prema podacima koje je pakistanska vojska podelila sa CNN-om, 2025. godine u militantnim napadima širom zemlje ubijeno je više od 1200 ljudi, uključujući vojnike i civile, što je dvostruko više nego 2021.

Pakistanski ministar odbrane Khawaja Asif rekao je u novembru da mnogi avganistanski talibanski zvaničnici i dalje imaju imovinu i porodice u Pakistanu.

Asif je jutros na društvenim mrežama optužio Avganistan da okuplja "sve teroriste sveta" i "izvozi terorizam", dok sopstvenom narodu uskraćuje ljudska prava.

"Ponestalo nam je strpljenja. Sada je između nas i vas otvoreni rat", naglasio je.

Neravnoteža vojnih snaga

Prema podacima Međunarodnog instituta za strateške studije (IISS) u publikaciji "Military Balance 2025", razlika u vojnoj snazi dve zemlje je izrazita.

Pakistanska vojska najmoćnija je institucija u zemlji i raspolaže sofisticiranim odbrambenim sistemom koji uključuje kopnene, vazdušne i pomorske snage. Ima oko 660.000 aktivnih vojnika, uz gotovo 300.000 pripadnika paravojnih i vojno-policijskih jedinica.

Pakistan raspolaže modernim arsenalom, uključujući američke borbene avione F-16, francuske Mirage i JF-17, koje proizvodi u saradnji sa Kinom.

Avganistan, s druge strane, ima jedinstvenu talibansku strukturu sa manje od 200.000 ljudi. Nema funkcionalno ratno vazduhoplovstvo, već se oslanja na nekoliko zastarelih sovjetskih helikoptera i transportnih aviona, kao i bespilotne letelice.

Iako nemaju teško naoružanje poput Pakistana, talibani imaju veliko iskustvo u gerilskom ratovanju, oblikovano decenijama asimetričnih sukoba.

Hoće li sukob eskalirati?

Ranije eskalacije smirivale su se nakon nekoliko dana borbi, često uz posredovanje zemalja poput Saudijske Arabije i Turske.

Analitičari upozoravaju da bi dalja eskalacija mogla dodatno destabilizovati region.

"Pakistan je jasno stavio do znanja da će ponovo delovati ako avganistanski talibani ne preduzmu mere protiv vođa i pripadnika pakistanskih talibana na avganistanskoj teritoriji", rekla je Samina Ahmed iz organizacije Crisis Group.