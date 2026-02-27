Slušaj vest

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je danas da ruske obaveštajne službe raspolažu informacijama o mogućim planovima Kijeva za sabotažu na gasovodima "Plavi tok" i "Turski tok".

"Naše specijalne službe imaju ove informacije. One beleže pokušaje kijevskog režima da se pripremi za nove akte sabotaže", rekao je Peskov novinarima, odgovarajući na pitanje o ranijoj izjavi predsednika Rusije Vladimira Putina, koji je na sastanku kolegijuma FSB-a naveo da su primljene informacije o mogućim planovima napada na pomenute gasovode, prenela je Ria novosti.

Govoreći o političkom kursu Ukrajine, Peskov je ocenio da "za sada nema značajnih promena u stavu kijevskog režima".

Komentarišući bezbednosnu situaciju u južnoj Aziji, Peskov je kazao da direktni vojni sukobi između Pakistana i Avganistana "ne slute na dobro" i izrazio je nadu da će biti okončani u najskorijem roku.

"Naravno, direktni vojni sukobi koji su se dogodili ne slute na dobro. Stoga se nadamo da će prestati što je pre moguće", kazao je Peskov.

Dmitrij Peskov Foto: AP/Alexander Zemlianichenko

On je dodao da Moskva pažljivo prati razvoj događaja.

Peskov je takođe ocenio da će se, imajući u vidu raspoloženje u pojedinim evropskim državama, nastaviti pokušaji "legalizacije krađe" ruske imovine na Zapadu.

"S obzirom na preovlađujuće raspoloženje među evropskim zemljama, jasno je da će se njihovi pokušaji da proguraju i legitimišu ovu krađu nastaviti", rekao je Peskov, reagujući na raniju izjavu nemačkog ministra spoljnih poslova Johana Vadefula, koji je naveo da pitanje korišćenja zamrznute ruske imovine za podršku Ukrajini trenutno nije na dnevnom redu Evropske unije.

Govoreći o bilateralnim odnosima, portparol Kremlja je potvrdio da se priprema sastanak Putina sa premijerom Pakistana Šehbazom Šarifom, koji bi trebalo da poseti Rusiju od 3. do 5. marta.