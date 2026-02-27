Trasira se put za agresiju na Iran

Novoobjavljeni tajni video snimak prikazan u sudnici u Bruklinu prikazuje navodnog operativca povezanog sa Iranom koji opisuje zaveru za atentat na Donalda Trampa iz 2024. godine.

Operativac za koga tužioci tvrde da je pokušao da unajmi dvojicu muškaraca da ubiju Trampa za 5.000 dolara unapred demonstrirao je plan tako što je stavio elektronsku cigaretu na salvetu kako bi označio svoju "metu", pokazuje snimak skrivene kamere koji je objavio Njujork post.

"Ovo je meta. Kako će umreti?", rekao je Asif Merčant na sastanku.

Merčant (47), pakistanski državljanin koji je ušao u Sjedinjene Države u aprilu 2024. godine, optužen je za pokušaj regrutovanja pojedinaca za koje je verovao da su plaćene ubice.

Tužioci su rekli da je nudio isplate u gotovini i razgovarao o organizovanju protesta u blizini predizbornog skupa kako bi stvorio zabunu i omogućio napadačima da pobegnu.

Tužilaštvo: Meta je bio Tramp

Iako Tramp nije eksplicitno imenovan u snimljenim razgovorima, sudski dokumenti pokazuju da je on – tada vodeći kandidat – bio ciljana meta, objavio je "Vašington post".

Tužioci tvrde da je Merčant verovao da je Trampova politika naštetila zemljama sa muslimanskom većinom i da je delovao uz podršku pojedinaca navodno povezanih sa Iranom.

Plan je počeo da se raspliće kada je pakistano-američki poznanik, bivši lingvista američke vojske, upozorio vlasti nakon što je postao sumnjičav u vezi sa Merčantovim planovima. FBI je potom organizovao tajne sastanke koji su tajno snimani.

Foto: Kurir Televizija, AP Evan Vucci

Hapšenje na aerodromu

Merčant je uhapšen u julu 2024. godine na aerodromu dok je pokušavao da napusti Sjedinjene Države, saopštile su vlasti.

Izjasnio se da nije kriv po optužbama koje uključuju ubistvo po narudžbini i pokušaj izvršenja terorističkog čina koji prelazi nacionalne granice. Ukoliko bude osuđen, suočava se sa mogućom doživotnom robijom.

U novembru 2024. godine, Ministarstvo pravde SAD je otpečatilo krivične optužbe u vezi sa osujećenom zaverom iranskog Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC) da ubije Donalda Trampa pre predsedničkih izbora 2024. godine.

Tramp je meta pretnji atentatom otkako je naredio ubistvo Kasema Sulejmanija, komandanta Kuds snaga Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC) u Iraku 2020. godine.