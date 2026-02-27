Slušaj vest

Bivši američki predsednik Bil Klintonizjavio je danas na saslušanju pred istražnim odborom Kongresa da ništa nije znao o zločinima koje je počinio osuđeni seksualni prestupnik Džefri Epstiajn i da nije uradio ništa pogrešno.

Nisam imao pojma o zločinima koje je Epstin počinio. Bez obzira koliko fotografija mi pokažete, imam dve stvari koje su važnije od vašeg tumačenja tih 20 godina starih fotografija. Znam šta sam video, a što je još važnije, šta nisam video, znam šta sam uradio, a što je još važnije, šta nisam uradio, ništa nisam video i ništa nisam pogrešio, rekao je Klinton.

Kao neko ko je odrastao u domu sa nasiljem u porodici, dodao je, ne samo da ne bih leteo njegovim avionom da sam imao bilo kakvu predstavu o tome šta radi, već bih ga i sam prijavio i tražio bih pravdu za njegove žrtve, a ne dogovore.

Klinton je rekao da i sada, posle 20 godina, može da tvrdi da nikada nije video ništa što bi ga navelo da se zamisli i zabrine.

Foto: HOGP/House Oversight Committee

Ovde sam samo zato što je on to tako dobro krio od svih tako dugo, a kada se to saznalo njegovim priznanjem krivice 2008. godine, odavno sam prestao da se družim s njim, kazao je Klinton.

Često ćete me čuti kako kažem da se ne sećam, što možda neće izgledati dobro, ali neću reći nešto u šta nisam siguran. Sve je to bilo davno, a zakletva me obavezuje da ne spekulišem ili nagađam. I to ne kažem da bi meni išlo u prelog, već zato što vam neće pomoći da se igram detektiva 24 godine kasnije, naveo je.

Klinton je na početku saslušanja istakao da je došao iz dva razloga - prvi je taj što voli svoju zemlju i što je Amerika izgrađena na ideji da niko nije iznad zakona, pa čak ni predsednici.

Demokratija zahteva da svaka osoba odigra svoju ulogu i nadam se da time što smo danas ovde možemo da se vratimo u zemlju u kojoj možemo da se civilizovano ne slažemo jedni sa drugima i gde potraga za istinom i pravdom nadmašuje partijsku želju za osvajanjem poena i stvaranjem spektakla. Ja ću dati svoj doprinos, a nadam se da ćete i vi dati svoj, kazao je Klinton.

Foto: Butterworth / Splash / Profimedia, AP/Melina Mara

Drugi razlog zbog kojeg je prihvatio saslušanje je, kako je naveo, taj što devojke i žene čije je živote Epstin uništio zaslužuju ne samo pravdu, već i isceljenje, a predugo su čekale na oboje.

Iako je moje kratko poznanstvo sa Epstinom završeno godinama pre nego što su njegovi zločini izašli na videlo, i bez obzira na to što tokom naših ograničenih druženja nikada nisam video nikakvu naznaku šta se zaista dešava, ovde sam da ponudim ono malo što znam, kako bih sprečio da se nešto slično ikada ponovi, rekao je Klinton.

Posle uvodne izjave Klintona, saslušanje će biti nastavljeno pitanjima kongresmena. Njegove kolege iz Demokratske stranke poručile su da će biti teških pitanja, isko smatraju da je na tapeti "pogrešan predsednik".