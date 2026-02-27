Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp pomenuo je danas mogućnost "prijateljskog preuzimanja" Kube.

"Kubanska vlada razgovara sa nama i trenutno se nalazi u velikim problemima. Nemaju novca. Nemaju ništa trenutno, ali razgovaraju sa nama, i možda ćemo imati prijateljsko preuzimanje Kube", rekao je Tramp novinarima dok je napuštao Belu kuću na putu za Teksas, prenosi Rojters.

On je naveo da se američki državni sekretar Marko Rubio bavi tim pitanjem na "veoma visokom nivou".

Odnosi između Sjedinjenih Američkih Država i Kube su napeti, sa višedecenijskim tenzijama koje uključuju trgovinske sankcije, ograničenja putovanja i diplomatske sporove.

Trampova administracija je pooštrila restrikcije u odnosima sa Havanom.

Kurir.rs/Rojters

Ne propustitePlanetaUPOZORENJE IZ HAVANE: Kuba od sutra više neće imati goriva za avione (FOTO)
kuba.jpg
PlanetaKUBA PORUČILA TRAMPU DA O 3 STVARI NEĆE DA PREGOVARA SA SAD! Havana otvorena za sve ostalo nakon što ju je američka kontrola Venecuele ostavila bez nafte
kuba.jpg
Planeta"JAKO SAM ZABRINUT ZBOG SAD-A I KUBE": Papa pozvao na dijalog zbog rastućih tenzija i američkih pretnji carinama
Lav XIV
PlanetaTRAMP ZAVRNUO SLAVINU, KUBI PRETI VELIKA KATASTROFA! "Mogu da izdrže još samo 15 do 20 dana", zastrašujuće scene na ulicama Havane! (FOTO)
x03 AP Ramon Espinosa.jpg
PlanetaKUBI PRETI TOTALNI KOLAPS, IMAJU JOŠ 20 DANA NAJVIŠE: Havana postala GRAD DUHOVA! Trampov plan može izazvati humanitarnu katastrofu - Sat otkucava (FOTO)
Kuba Havana
PlanetaTRAMP HITNO PROGLASIO VANREDNO STANJE! Kreće žestok sukob od kojeg su svi strahovali! "Očekujem da će uskoro propasti"
107 AP Jose Luis Magana.jpg