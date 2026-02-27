Slušaj vest

Zbog jakih kiša koje padaju već skoro tri dana, veliki delovi Balija su potopljeni.

Putevi su se pretvorili u reke, a stambena područja su poplavljena.

U takvim okolnostima, stanovnici su počeli da svedoče neobičnom prizoru - džinovskim zmijama koje plivaju ulicama. Snimci koji su se proširili društvenim mrežama prikazuju pitone kako se probijaju kroz poplavljene četvrti, dvorišta i sokake.

Zašto se zmije pojavljuju u poplavama?

Bali je dom nekoliko vrsta velikih zmija, od kojih je najpoznatija mrežasti piton, jedna od najdužih zmija na svetu. Mrežasti pitoni su odlični plivači. Tokom jakih kiša i poplava, zmije napuštaju svoja prirodna staništa u potrazi za hranom, skloništem ili jednostavno višim, suvljim tlom.

Porast nivoa vode ih tera da napuste svoja skrovišta u vegetaciji, zbog čega završavaju u privremeno poplavljenim područjima, uključujući i ljudska naselja. Takve scene nisu neuobičajene tokom velikih poplava u tropskim regionima, jer voda raseljava mnoge životinje iz njihovih prirodnih staništa.

Bali je trenutno u vrhuncu kišne sezone, koja zvanično traje od novembra do marta, a karakterišu je obilne padavine, visoka vlažnost vazduha i poplave u nižim područjima. Ove godine, stanovnici i posetioci su svedoci posebno teških vremenskih uslova. U nekim gradovima i selima, parkirani motocikli su delimično potopljeni, a ključni putevi su postali neprohodni. Prema izveštaju lista The Bali Sun od 25. februara, upozorenja su izdata za sve glavne turističke destinacije, uključujući Kutu, Legijan, Džimbaran, Seminjak, Uluvatu, Nusa Duu, Sanur, Kangu i Ubud.

Poplave parališu ostrvo

Spasilački timovi koriste gumene čamce za evakuaciju stanovnika iz najugroženijih naselja, dok službe za hitne slučajeve pomažu pogođenim zajednicama. Zvaničnici su pozvali stanovnike i turiste da izbegavaju kretanje poplavljenim ulicama, bilo peške ili u vozilima, zbog bezbednosnih rizika. Uprkos brojnim izveštajima o zmijama, vlasti do sada nisu zabeležile nijedan slučaj ujeda.

Indonežanska agencija za meteorologiju, klimatologiju i geofiziku (BMKG) takođe je izdala upozorenje za nekoliko okruga u i oko Balija.

Indonezija, arhipelag koji se nalazi duž pacifičkog „vatrenog prstena“, često se suočava sa prirodnim katastrofama poput poplava, klizišta, zemljotresa i vulkanskih erupcija.

Tropska klima čini zemlju posebno ranjivom na poplave tokom sezone monsuna. Iako su viđenja pitona kako plivaju ulicama privukla svetsku pažnju, ona ukazuju na veći problem uticaja ekstremnih vremenskih uslova na ljudska i životinjska staništa. Poplave ne samo da uništavaju infrastrukturu i ugrožavaju ekonomije zasnovane na turizmu, već i raseljavaju životinje koje obično izbegavaju kontakt sa ljudima. Kako kiše nastavljaju, stanovnicima se savetuje da ostanu u zatvorenom prostoru, izbegavaju poplavljena područja i prijave sva viđenja životinja vlastima, umesto da pokušavaju sami da ih uhvate.