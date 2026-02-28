Slušaj vest

Mnogi vozači veruju da je žuto svetlo produžetak zelenog i da je sasvim u redu „provući se“ kroz raskrsnicu. Ali prema saobraćajnom zakoniku u Rumuniji, namerno ubrzavanje na žuto svetlo tretira se kao prekršaj i može da donese iznenađujuće visoke kazne. Zakon je potpuno jasan: žuto svetlo znači pripremu za zaustavljanje, a ne ubrzavanje.

U gradskom saobraćaju čest je prizor: svetlo prelazi na žuto, a vozač umesto da uspori – dodaje gas. Prema pravilima, vozač mora da stane čim semafor pređe na žuto, osim ako se nalazi toliko blizu linije zaustavljanja da bi naglim kočenjem izazvao sudar vozila iza sebe.

Ako ste iz daljine ubrzali kako biste „uhvatili“ žuto, zakon to jasno smatra namernim prolaskom i prekršajem. Čak i ako nastavite istom brzinom, a imali ste mesta da bezbedno zakočite, opet ste u prekršaju.

Koliko košta prekršaj i šta se dešava ako vas uhvate

Prolazak na žuto svetlo spada u drugu kategoriju prekršaja. Kazna iznosi od 865 do 1081 leja, uz tri kaznena boda na dozvoli. Međutim, najveća opasnost je nešto drugo: ako zadnji točak vozila ne napusti raskrsnicu pre nego što se upali crveno, tretira se kao prolazak kroz crveno.

U tom slučaju kazna raste, a vozačka dozvola se oduzima na 30 ili čak 60 dana.

Pametne kamere više ne praštaju

Nekada ste mogli da se nadate da policije nema na raskrsnici, ali danas su rumunski gradovi prepuni digitalnih kamera koje precizno mere brzinu i trenutak kada prelazite stop-liniju. Snimak stiže direktno na kućnu adresu, zajedno sa kaznom.

Statistika pokazuje da se više od 18 odsto teških nesreća u urbanim zonama događa upravo na semaforima, najčešće zbog ignorisanja žutog ili crvenog svetla. Stručnjaci zato upozoravaju: žuto svetlo nije signal za gas, već poslednja šansa da bezbedno stanete.