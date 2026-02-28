Slušaj vest

Satelitski snimci pokazali su porast broja aviona za vojnu podršku, uključujući tankere za dopunu goriva, u američkoj vazdušnoj bazi u Saudijskoj Arabiji tokom četvorodnevnog perioda u februaru.

Na snimku visoke rezolucije od 21. februara, u bazi Princ Sultan, koja decenijama ugošćuje američke snage, uočena su najmanje 43 aviona, u poređenju sa 27 letelica na snimku od 17. februara, prenosi Rojters.

Broj aviona je potom pao na 38 na snimku od 25. februara.

Prema rečima Vilijama Gudhinda, forenzičkog analitičara snimaka iz organizacije Kontested ground, na snimku od 21. februara nalazilo se 13 tankera Boeing KC-135 Stratotanker i šest aviona Boeing E-3 Sentry (AWACS), od ukupno 29 velikih aviona sa zakrivljenim krilima parkiranih u bazi.

Na snimku srednje rezolucije od 17. februara bilo je vidljivo 11 takvih aviona, prema proračunu Rojtersa.

Upitan za komentar, Pentagon je saopštio da "nema šta da doda", dok američka vojska po pravilu ne komentariše kretanje snaga.

Medijska služba saudijske vlade nije odgovorila na zahtev da pruži komentar.

Saudijska Arabija, dugogodišnji saveznik Sjedinjenih Američkih Država, saopštila je prošlog meseca Iranu da neće da dozvoli korišćenje svog vazdušnog prostora ili teritorije za vojne akcije protiv Teherana, koji je juče vodio indirektne pregovore sa Vašingtonom o svom nuklearnom programu, navodi agencija.

Oman, koji posreduje između SAD-a i Irana, saopštio je da je postignut izvestan napredak u razgovorima, ali bez naznaka proboja koji bi sprečio moguće američke vojne udare.

Omanski ministar spoljnih poslova Sajid Badr Albusaidi rekao je da strane planiraju nastavak pregovora nakon konsultacija u prestonicama, uz tehničke razgovore zakazane za sledeću sedmicu u Beču.

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je 19. februara da Iran mora da postigne dogovor u roku od 10 do 15 dana, upozorivši da bi u suprotnom mogle uslediti "zaista loše stvari".

Poređenje satelitskih snimaka sa početka februara sa onima iz januara, takođe, je pokazalo gomilanje aviona i druge vojne opreme širom regiona, navodi agencija.

Najnoviji snimci ukazuju i da Iran obnavlja i dodatno utvrđuje pojedine lokacije, uključujući osetljivo vojno postrojenje za koje se navodi da je bilo meta izraelskog napada 2024. godine.