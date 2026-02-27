Grčka policija piše kazne i oduzima vozačku dozvolu za vožnju u alkoholisanom stanju

Slušaj vest

Težak incident potresao je mesto Lutraki u Grčkoj, gde je 17-godišnji mladić preminuo nakon što je hitno prebačen u bolnicu sa teškim povredama nanetim oštrim predmetom. Uprkos intervenciji lekara, tinejdžer nije preživeo.

Nekoliko sati ranije, devetnaestogodišnji mladić javio se u bolnicu u Lutrakiju sa povredama stomaka. Iako je tvrdio da je stradao u saobraćajnoj nezgodi, lekarski tim je procenio da povrede ukazuju na upotrebu noža i preporučili su njegov transport u Atinu radi daljeg zbrinjavanja.

Istraga ide ka verziji da je prethodila tuča

Grčka policija veruje da su ove dve intervencije povezane i da je pre smrtnog ishoda došlo do fizičkog sukoba među mladićima. Preliminarni nalazi ukazuju da se sve odvijalo u kratkom vremenskom razmaku, što pojačava sumnju da je tuča prethodila napadu.

Istražitelji prikupljaju izjave svedoka, pregledaju snimke kamera i pokušavaju da rekonstruišu hronologiju događaja. Konačni zaključci biće poznati nakon završene istrage, dok javnost u Grčkoj sa pažnjom prati razvoj slučaja.