Slovački premijer Robert Ficoizjavio je danas da je posle telefonskog razgovora sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim stekao „jasan utisak“ da Kijev ne želi da nastavi tranzit ruske nafte kroz naftovod "Družba".

Tranzit nafte preko naftovoda Družba do Mađarske i Slovačke, jedine dve zemlje Evropske unije koje još uvek uvoze rusku naftu, obustavljen je 27. januara posle, kako Kijev tvrdi, ruskog napada na crpne stanice u zapadnoj Ukrajini.

Kijev tvrdi da su popravke u toku, ali su Mađarska i Slovačka besne, optužujući Ukrajinu za odugovlačenje. Fico i mađarski premijer Viktor Orban danas su se složili da formiraju istražnu komisiju i zatražili pristup, ali je Fico rekao da je Zelenski to odbio.

„Stekao sam jasan utisak da ukrajinska strana nema interesa za ponovno pokretanje tranzita“, rekao je Fico. Zelenski je rekao da je pozvao Fica u Ukrajinu da razgovaraju o „svim postojećim problemima“. Fico je rekao da bi više voleo da se sastanak organizuje u nekoj od zemalja članica EU.

Orban blokira odobravanje kredita Evropske unije Ukrajini

Foto: Ludovic MARIN / AFP / Profimedia

Takođe je naglasio da ima obaveštajne podatke da nema prepreka za otvaranje gasovoda, čije zatvaranje uzrokuje logističku i ekonomsku štetu. Orban je na Fejsbuku optužio Kijev da je zaustavio isporuku nafte iz političkih razloga.

Mađarski premijer blokira odobravanje kredita EU od 90 milijardi evra Ukrajini, kao i usvajanje novih sankcija protiv Moskve, dok Kijev ne nastavi isporuke ruske nafte preko naftovoda Družba.

Nakon početka ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine, Evropska unija je uvela zabranu na većinu uvoza nafte iz Rusije. Međutim, naftovod Družba je privremeno izuzet kako bi se zemljama centralne Evrope dalo vremena da pronađu nova rešenja. Mađarska i Slovačka nastavljaju da uvoze rusku naftu preko cevvoda, koji je više puta bio meta ukrajinskih napada.