Kineska ambasada u Iranu pozvala je svoje građane da pojačaju mere predostrožnosti i što pre napuste zemlju, usred vojnih pretnji Vašingtona, koji je sproveo svoje najveće raspoređivanje snaga u regionu od invazije na Irak.

"S obzirom na trenutnu bezbednosnu situaciju u Iranu, Ministarstvo spoljnih poslova i kineska ambasada i konzulati u Iranu preporučuju kineskim državljanima da trenutno ne putuju u Iran, a oni koji su već u Iranu da pojačaju bezbednosne mere i evakuišu se što je pre moguće", objavilo je kinesko diplomatsko predstavništvo na svojoj veb stranici, prenosi Sinhua.

U saopštenju se navodi da se Iran "nedavno suočio sa značajnim povećanjem spoljnih bezbednosnih rizika".

Takođe se navodi da će kineske ambasade i konzulati u Iranu i susednim zemljama "pružati neophodnu pomoć kineskim građanima za putovanje putem komercijalnih letova ili kopnenih ruta".

Kina, najmoćniji saveznik Teherana, ponovila je da pažljivo prati situaciju u toj zemlji i podržava je u "zaštiti njenog suvereniteta".

U ranijem saopštenju u utorak, ambasada Kine je saopštila da je regionalna bezbednosna situacija i dalje napeta i upozorila da se ne može isključiti dalje pogoršanje, pozivajući kineske državljane da ostanu na oprezu i preduzmu odgovarajuće mere predostrožnosti.