Svrgnuti predsednik Venecuele Nikolas Madurozatražio je u četvrtak od sudije da odbaci njegov slučaj trgovine drogom u SAD, optužujući vladu SAD da se meša u njegovu odbranu sprečavajući venecuelansku vladu da plati njegove sudske troškove.

Maduro i njegova supruga Silija Flores su se 5. januara izjasnili da nisu krivi po optužbama za trgovinu drogom koje bi ih mogle dovesti u američki zatvor na decenije.

Oni se nalaze u zatvoru u Njujorku gde čekaju suđenje.

Madurov advokat odbrane Beri Polak je ranije rekao američkom okružnom sudiji Alvinu Helerštajnu, koji nadgleda slučaj, da je Ministarstvo finansija 9. januara odobrilo izuzetak od američkih finansijskih sankcija Venecueli kako bi vlada te južnoameričke zemlje mogla da plati Madurove troškove, ali je povuklo tu dozvolu nekoliko sati kasnije bez objašnjenja.

Venecuelanski predsednik Nikolas Maduro stigao na suđenje u Njujorku

U četvrtačkom zahtevu, Polak je tvrdio da taj potez predstavlja mešanje u Madurovo pravo na advokata prema Šestom amandmanu na Ustav SAD i da zahteva odbacivanje optužbi. Polak je rekao da ne može da nastavi da zastupa Madura bez finansiranja od strane venecuelanske vlade.

Portparol kancelarije američkog tužioca na Menhetnu, koja je podigla optužnicu, nije odmah odgovorio na zahtev za komentar.

Američke specijalne snage uhapsile su Madura i njegovu suprugu u dramatičnoj noćnoj raciji u Karakasu 3. januara, nakon višemesečnog pritiska administracije američkog predsednika Donalda Trampa na socijalističkog lidera da podnese ostavku. Tužioci kažu da je Maduro zloupotrebio svoju moć da bi pomogao trgovcima drogom tokom svog 13-godišnjeg mandata.