Rafinerija nafte u selu Novominskaja u ruskoj oblasti Krasnodarski krajzahvaćena je požarom 28. februara nakon napada dronom, saopštio je Operativni štab Krasnodarskog kraja.

Prema navodima štaba, požar je izbio usled pada ostataka bespilotne letelice (UAV). Na lice mesta upućene su hitne službe i specijalizovane ekipe.

Meta napada - postrojenje "Albašnjeft"

Navodna meta napada bila je "mini-rafinerija" kompanije Albašnjeft u Novominskoj, selu udaljenom oko 250 kilometara od linije fronta u Ukrajini.

Vatra je zahvatila jedan od rezervoara u postrojenju i proširila se na obližnju površinu od oko 150 kvadratnih metara, saopštile su vlasti. U gašenju požara učestvovalo je 39 vatrogasaca. Nema izveštaja o povređenima.

Oko 8 časova po lokalnom vremenu, ruske vlasti su saopštile da je požar izazvan napadom ugašen.

Presretnuti dronovi širom Rusije

Rusko Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je protivvazdušna odbrana tokom noći presrela 97 ukrajinskih dronova u više regiona.

Prema navodima ministarstva, 40 dronova oboreno je iznad Krima, 22 iznad Brjanske oblasti, 16 iznad pogranične Belgorodske oblasti, 10 iznad Crnog mora, a najmanje četiri u Krasnodarskom kraju.

Nastavak ukrajinskih udara na rusku infrastrukturu

Ukrajinaredovno izvodi dubinske napade na vojne i industrijske objekte u Rusijii na teritorijama pod ruskom kontrolom, često koristeći dronove domaće proizvodnje.

Krasnodarski kraj, koji se nalazi preko Kerčkog moreuza u odnosu na Krimsko poluostrvo, često je meta ukrajinskih napada.

Postrojenje "Albašnjefta" u Novominskoj navodno je pogođeno i u prethodnom napadu u februaru 2025. godine.