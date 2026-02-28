Slušaj vest

Izraelske i američke snage pokrenučle su koordinisane vazdušne udare na Islamsku Republiku Iran. Najpre je gađan Teheran, a potom i ostale mete širom Irana.

Ljudi beže na ulicama posle našpada koji je počeo u 7.30 sati po srpskom vremenu. Na društvenim mrežama kruže snimci žestokih udara.

Gusti oblaci dima, poznatiji kao "pečurke" dižu se iznad ciljeva koji su pogođeni raketama.

Američki zvaničnici očekuju da će ovaj napad biti znatno opsežniji od američkih udara na iranska nuklearna postrojenja prošlog juna, piše Njujork tajms.

Iranski mediji javljaju o novim eksplozijama u Teheranu.

Državna novinska agencija Fars izveštava da se nekoliko novih eksplozija čulo na severu i istoku Teherana.