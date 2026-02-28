Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp potvrdio je da su Sjedinjene Države pokrenule udare na Iran u videu dugom osam minuta koji je objavio na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

Tramp je u videu potvrdio da su Sjedinjene Američke Države pokrenule "velike borbene operacije" protiv Irana.

Rekao je da "preteće aktivnosti Teherana" direktno ugrožavaju Sjedinjene Države, naše snage, naše baze u inostranstvu i naše saveznike širom sveta".

- Već 47 godina - dodao je Tramp, "iranski režim skandira 'Smrt Americi' i vodi neprekidnu kampanju krvoprolića."

