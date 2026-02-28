Slušaj vest

To piše Njujork tajms, pozivajući se na američke zvaničnike.

Publikacija izveštava da se desetine udara izvode od strane jurišnih aviona raspoređenih u vojnim bazama širom Bliskog istoka, kao i sa nosača aviona koji deluju u regionu.

Eskalacija dolazi nakon izraelskih udara pokrenutih 28. februara. Izveštaji medija ukazuju da je prvi talas napada bio usmeren na lokacije u Teheranu.

Izraelski mediji su izvestili da je general Amir Hatami, vrhovni komandant iranske vojske, navodno eliminisan tokom operacije.

Stanovnici su opisali široko rasprostranjenu paniku u glavnom gradu usred snažnih eksplozija i značajne štete na vladinim zgradama.

Prema Rojtersu, iranski vrhovni vođa Ali Hamnei više nije u Teheranu i prebačen je na bezbednu lokaciju, dok je komunikacija mobilne telefonije poremećena u nekoliko delova grada.

Eksplozije su takođe prijavljene u iranskim gradovima Kom i Isfahan.