Američki predsednik,Donald Tramp je potvrdio da su Sjedinjene Američke Države pokrenule "velike borbene operacije" protiv Irana u osmomintnom videu na platformi Truth Social.

Tramp je naveo da iranske "preteće aktivnosti direktno ugrožavaju Sjedinjene Države, naše trupe, naše baze u inostranstvu i saveznike širom sveta". Dodao je da je "iranski režim 47 godina pevao ‘Smrt Americi’ i vodio neprekidnu kampanju krvi".

On je podsetio na krizu sa američkom ambasadom iz 1979. i 1981. godine, kada je 66 talaca držano 444 dana, kao i na druge incidente sa Teheranom. Tramp je opisao delovanje Irana kao "masovni teror" i naglasio da "više nećemo to trpeti".

Amerika i Izrael napali Iran. Odjekuju snažne eksplozije širom zemlje. Gađani su teheran i ostali iranski gradovi. Napad je počeo u 7:30 sati po srpskom vremenu. Foto: ABEDIN TAHERKENAREH/EPA, Middle East Images/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Tramp je naveo da je Iran pokušavao da obnovi nuklearni program i razvija projektile dugog dometa. Istakao je da SAD planiraju da "unište njihove rakete" i "potpuno unište njihovu mornaricu", napominjući da su preduzete mere da se izbegnu civilne žrtve, ali da "mogu biti izgubljeni životi Amerikanaca".

On je pozvao Islamsku revolucionarnu gardu da "spusti oružje" ili "čeka sigurnu smrt".

Američki predsednik Donald Tramp Foto: Evan Vucci/AP, AARON SCHWARTZ / POOL/Consolidated News Photos CNP POO

Tramp se obratio iranskom narodu: "Sat vaše slobode je pred vratima" i upozorio da će "bombe padati svuda". Dodao je: "Kada završimo, preuzmite svoju vladu, biće vaša da je uzmete."

Prema njegovim rečima, "ovo će verovatno biti vaša jedina prilika posle toliko generacija. Godinama ste tražili pomoć Amerike, ali je nikada niste dobili. Nijedan predsednik nije bio spreman da učini ono što sam ja spreman večeras."

