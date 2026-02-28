Slušaj vest

Sin poslednjeg iranskog šaha, Reza Pahlavi, danas je izjavio da je uveren u pobedu protiv iranskog režima nakon što su Amerika i Izrael ujutro napale Iran.

- Vrlo smo blizu konačnoj pobedi. Želim da budem sa vama što je pre moguće kako bismo zajedno mogli ponovo da zauzmemo i obnovimo Iran - rekao je Pahlavi u video poruci iz egzila u Vašingtonu.

Poziv na strpljenje i akciju

Pahlavi, koji se zalaže za sekularnu demokratiju u Iranu, ali ne uživa univerzalnu podršku među kritičarima Islamske Republike, pozvao je Irance da budu strpljivi, ali da budu spremni da izađu na ulice kasnije.

- Ostanite budni i spremni. U ovim osetljivim satima i danima, više nego ikada moramo ostati fokusirani na krajnji cilj - ponovno zauzimanje Irana. Molim vas da za sada ostanete kod kuće i da se zaštitite. Ostanite budni i spremni da biste se u prikladnom trenutku, o kojem ću vas precizno izvestiti, mogli da se vratite na ulice zbog konačne akcije - rekao je Pahlavi.

Prestolonaslednik Reza Pahlavi i dinastija Pahlavi Foto: Shutterstock, AP Thomas Padilla

Kontekst nedavnih protesta

U januaru je iranska vlada brutalno ugušila narodni ustanak, koji je predstavljao jednu od najvećih pretnji njenoj moći od Revolucije 1979. godine, kada je svrgnut pokojni prozapadni šah.

(Kurir.rs/Index.hr/Preneo: V.M.)

