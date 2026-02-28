Slušaj vest

Dva američka zvaničnika potvrdila su da su SAD pokrenule vojnu operaciju iz vazduha i sa mora, izveštava NBC News.

Koordinirani napad Izraela i SAD u subotu ujutru usledio je nakon pregovora o iranskom nuklearnom programu u Ženevi, a Donald Tramp nedeljama nagoveštava da će upotrebiti silu.

Nakon što su izraelske i američke snage napale Iran, iranski mediji su izvestile o eksplozijama na nekoliko lokacija širom zemlje.

Kažu da su se, pored Teherana, eksplozije čule u Tabrizu, Isfahanu, Komu i Kermanšahu. Prema zvaničnim iranskim izvorima koje je preneo Rojters, Izrael je ciljao nekoliko zgrada ministarstava u Teheranu.

Američki i izraelski izvori su rekli da su mete bile institucije i vojni objekti, uključujući lokacije sa balističkim raketama. Prema njihovim izjavama, u akciji učestvuje veliki broj borbenih aviona i Tomahavka, američkih raketa dugog dometa.

Na društvenim mrežama, kao što je X, korisnici objavljuju navodne snimke napada raketama Tomahavk.

Jedna od objava prikazuje vozača na autoputu negde u Iranu kako snima let američke rakete i njen napad. Uz video, u objavi se navodi da su to američke rakete i da ciljaju iranska skladišta raketa, gorivo i druga operativna mesta.

Šta je Tomahavk?

Tomahavk je američka krstareća raketa dugog dometa dizajnirana za napad na kopnene i morske ciljeve. Leti na maloj visini, prateći teren i pogađajući ciljeve na udaljenosti od 1.500 do 2.500 kilometara. U službi je od početka 1980-ih, iako je od tada nekoliko puta nadograđena.

Za razliku od balističkih raketa, rakete Tomahavk su podzvučne, tako da ih čak i manje napredni sistemi protivvazdušne odbrane mogu presresti.