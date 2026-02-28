ROJEVI "TOMAHAVKA" JURE TIK IZNAD ZEMLJE, JEZIVI SNIMCI AMERIČKOG NAPADA! Paklene scene iz Irana, evo zašto su ove rakete NOĆNA MORA za PVO (VIDEO)
Dva američka zvaničnika potvrdila su da su SAD pokrenule vojnu operaciju iz vazduha i sa mora, izveštava NBC News.
Koordinirani napad Izraela i SAD u subotu ujutru usledio je nakon pregovora o iranskom nuklearnom programu u Ženevi, a Donald Tramp nedeljama nagoveštava da će upotrebiti silu.
Nakon što su izraelske i američke snage napale Iran, iranski mediji su izvestile o eksplozijama na nekoliko lokacija širom zemlje.
Kažu da su se, pored Teherana, eksplozije čule u Tabrizu, Isfahanu, Komu i Kermanšahu. Prema zvaničnim iranskim izvorima koje je preneo Rojters, Izrael je ciljao nekoliko zgrada ministarstava u Teheranu.
Američki i izraelski izvori su rekli da su mete bile institucije i vojni objekti, uključujući lokacije sa balističkim raketama. Prema njihovim izjavama, u akciji učestvuje veliki broj borbenih aviona i Tomahavka, američkih raketa dugog dometa.
Na društvenim mrežama, kao što je X, korisnici objavljuju navodne snimke napada raketama Tomahavk.
Jedna od objava prikazuje vozača na autoputu negde u Iranu kako snima let američke rakete i njen napad. Uz video, u objavi se navodi da su to američke rakete i da ciljaju iranska skladišta raketa, gorivo i druga operativna mesta.
Šta je Tomahavk?
Tomahavk je američka krstareća raketa dugog dometa dizajnirana za napad na kopnene i morske ciljeve. Leti na maloj visini, prateći teren i pogađajući ciljeve na udaljenosti od 1.500 do 2.500 kilometara. U službi je od početka 1980-ih, iako je od tada nekoliko puta nadograđena.
Za razliku od balističkih raketa, rakete Tomahavk su podzvučne, tako da ih čak i manje napredni sistemi protivvazdušne odbrane mogu presresti.
Međutim, niska putanja leta i manevrisanje tokom leta otežavaju njihovo otkrivanje, što zahteva da sistem protivvazdušne odbrane ima dovoljan broj raketa presretača i visoko slojevitu odbranu.