Slušaj vest

Izraelske snage su pokrenule "preventivni napad" na Iran, a u zemlji je proglašeno vanredno stanje. Američka vojska je takođe pokrenula veliku vojnu operaciju i udare.

Napad dolazi nakon što je predsednik SAD Donald Tramp nedeljama pretio udarima na Iran zbog njegovog nuklearnog programa, kao i zbog unutrašnje represije u kojoj su, prema navodima, hiljade demonstranata izgubile život.

Producent i reditelj Slobodan Milivojević nalazi se u Bahreinu a za emisiju "Puls Srbije vikend" govorio je o najnovijim informacijama:

Slobodan Milivojević
Slobodan Milivojević Foto: Kurir Televizija

- Upravo sada deluju patrioti, protivvazdušna odbrana. Iza mene je dim iz pogođene američke baze koji je u gustom naseljenom delu Bahreina. Sada na vestima vidim da je evakuacija naselja. Jutros je baza pogođena oko 11 sati sa dve rakete. U toku je vazdušna opasnost u Bahreinu, koja još nije gotova. Pored Bahreina napadnute su i baze u drugim zemljama: Katar, Abu Dabi, aerodrom u Rijadu. I trenutno i dalje traju napadi. Gore se vidi i dim od uništene rakete.

Milivojević tvrdi da lokalno stanovništvo nije naviklo na ovakve situacije te da je u panici, što se može videti i na društvenim mrežama:

- Eks Ju zajednica je dosta kompaktna, jer je Ambasada Republike Srbije napravila jednu grupu gde su uključeni svi stanovnici koji žive i rade u Bahreinu. Tako da će naša ambasada biti odgovorna i za druge građane zemalja bivše Jugoslavije u slučaju eskalacije ili eventualne evakuacije.

Slobodan Milivojević
Slobodan Milivojević Foto: Kurir Televizija

Iranski projektili paraju nebo iznad same Haife. Postavlja se pitanje da li prisustvujemo početku Trećeg svetskog rata ili ipak hirurški preciznom uklanjanju nuklearne pretnje - to ostaje za analizu.

Njujork tajms navodi da će trenutna vojna operacija protiv Irana biti značajno veća u odnosu na onu koja se dogodila u junu 2025. godine.

Građani Srbije u Bahreinu

Milivojević se nalazi zapadno od Persijskog zaliva, a kako kaže u Bahreinu živi i radi oko 200 građana Republike Srbije:

- Imamo dosta dobru zajednicu, jer smo često u kontaktu i družimo se, bez obzira iz koje bivše republike dolazimo. U ovakvim situacijama pokazuje se solidarnost zajednice. Pored te zvanične grupe koju je organizovala ambasada, postoji i jedna nezvanična grupa u kojoj ima više članova. Tu se od jutros obaveštavamo o situaciji - kaže Milivojević i dodaje:

- Dobili smo informaciju da je jedan važan most, zbog američke baze, zatvoren za saobraćaj i da treba izbegavati taj deo. Takođe, neki naši građani koji žive u naselju Džufer, zbog blizine američke baze, morali su da se evakuišu.

Američko i izraelsko bombardovanje Irana i Teherana Foto: Noor Pictures / Shutterstock Editorial / Profimedia, Screenshot, Middle East Images/ABACA / Abaca Press / Profimedia

"Situacija nikad nije bila ovako ozbiljna"

Tvrdi da ga situacija u Bahreinu podseća na početak 1999. godine u Srbiji, po njegovom mišljenju, situacija je drugačija u odnosu na jun mesec, kada je napad bio ograničen i kada je uglavnom učestvovao Izrael.

Američki nosači aviona Džerald Ford i Abraham Linkoln već su zauzeli borbene pozicije u Persijskom zalivu, a jutros je ministar odbrane Izrael Kac potvrdio pokretanje preventivnog napada. Postavlja se pitanje da li je „preventivni napad“ samo eufemizam za totalni haos koji nas očekuje.

- Ovde sam od 2009. godine i situacija nikada nije bila ovako ozbiljna u odnosima prema Iranu. Verujem da ovo neće biti samo sporadična razmena vatre, već nešto dublje i šire. Iz perspektive običnog čoveka koji živi i radi u Bahreinu, nisam upućen u sve vojne tehnologije i strategije. Ono što smo jutros videli jeste snažna i brza reakcija američke protivvazdušne odbrane, verovatno sistema Patriot. Ne mogu da komentarišem detalje izraelskog odbrambenog sistema, ali situacija je ozbiljna i napeta.

NAPADNUTO VIŠE AMERIČKIH BAZA! "U Teheranu su već započete evakuacije, naša ambasada je odgovorna za sve ex-yu države ovde"!! Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 9 za korisnike SBB EON, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Ne propustitePlaneta"OSTANITE BUDNI I SPREMNI NA AKCIJU" Sin prognanog šaha se obratio narodu Irana! "Blizu smo konačne pobede" (VIDEO)
Reza Pahlavi
PlanetaTRAMP SE OBRATIO NARODU IRANA: "Bombe će padati svuda, kada završimo, preuzmite svoju vladu, biće vaša da je uzmete, sat vaše slobode je pred vratima" (VIDEO)
Donald Tramp
PlanetaTRAMP POTVRDIO UDARE NA IRAN! "Već 47 godina iranski režim skandira 'Smrt Americi' i vodi neprekidnu kampanju krvoprolića" (VIDEO)
Donald Tramp nadan Iran
PlanetaPRVI SNIMCI NAPADA NA IRAN! Amerika i Izrael udružili snage, Teheran pod BOMBAMA, ljudi beže na ulicama! Jeziva scena (FOTO/VIDEO)
teheran.jpg
PlanetaBLISKI ISTOK U PLAMENU! GORE AMERIČKE VOJNE BAZE, POČELA OSVETA IRANA! Vlasti pozvale stanovnike Teherana da napuste glavni grad! (FOTO/VIDEO)
kurir najnovija vest

27.02.2026.DA LI SMO NA UDARU OPASNIH MUTIRANIH VIRUSA? Izvor: kurir televizija