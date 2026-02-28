Slušaj vest

Izraelske snage su pokrenule "preventivni napad" na Iran, a u zemlji je proglašeno vanredno stanje. Američka vojska je takođe pokrenula veliku vojnu operaciju i udare.

Napad dolazi nakon što je predsednik SAD Donald Tramp nedeljama pretio udarima na Iran zbog njegovog nuklearnog programa, kao i zbog unutrašnje represije u kojoj su, prema navodima, hiljade demonstranata izgubile život.

Producent i reditelj Slobodan Milivojević nalazi se u Bahreinu a za emisiju "Puls Srbije vikend" govorio je o najnovijim informacijama:

- Upravo sada deluju patrioti, protivvazdušna odbrana. Iza mene je dim iz pogođene američke baze koji je u gustom naseljenom delu Bahreina. Sada na vestima vidim da je evakuacija naselja. Jutros je baza pogođena oko 11 sati sa dve rakete. U toku je vazdušna opasnost u Bahreinu, koja još nije gotova. Pored Bahreina napadnute su i baze u drugim zemljama: Katar, Abu Dabi, aerodrom u Rijadu. I trenutno i dalje traju napadi. Gore se vidi i dim od uništene rakete.

Milivojević tvrdi da lokalno stanovništvo nije naviklo na ovakve situacije te da je u panici, što se može videti i na društvenim mrežama:

- Eks Ju zajednica je dosta kompaktna, jer je Ambasada Republike Srbije napravila jednu grupu gde su uključeni svi stanovnici koji žive i rade u Bahreinu. Tako da će naša ambasada biti odgovorna i za druge građane zemalja bivše Jugoslavije u slučaju eskalacije ili eventualne evakuacije.

Iranski projektili paraju nebo iznad same Haife. Postavlja se pitanje da li prisustvujemo početku Trećeg svetskog rata ili ipak hirurški preciznom uklanjanju nuklearne pretnje - to ostaje za analizu.

Njujork tajms navodi da će trenutna vojna operacija protiv Irana biti značajno veća u odnosu na onu koja se dogodila u junu 2025. godine.

Građani Srbije u Bahreinu

Milivojević se nalazi zapadno od Persijskog zaliva, a kako kaže u Bahreinu živi i radi oko 200 građana Republike Srbije:

- Imamo dosta dobru zajednicu, jer smo često u kontaktu i družimo se, bez obzira iz koje bivše republike dolazimo. U ovakvim situacijama pokazuje se solidarnost zajednice. Pored te zvanične grupe koju je organizovala ambasada, postoji i jedna nezvanična grupa u kojoj ima više članova. Tu se od jutros obaveštavamo o situaciji - kaže Milivojević i dodaje:

- Dobili smo informaciju da je jedan važan most, zbog američke baze, zatvoren za saobraćaj i da treba izbegavati taj deo. Takođe, neki naši građani koji žive u naselju Džufer, zbog blizine američke baze, morali su da se evakuišu.

"Situacija nikad nije bila ovako ozbiljna"

Tvrdi da ga situacija u Bahreinu podseća na početak 1999. godine u Srbiji, po njegovom mišljenju, situacija je drugačija u odnosu na jun mesec, kada je napad bio ograničen i kada je uglavnom učestvovao Izrael.

Američki nosači aviona Džerald Ford i Abraham Linkoln već su zauzeli borbene pozicije u Persijskom zalivu, a jutros je ministar odbrane Izrael Kac potvrdio pokretanje preventivnog napada. Postavlja se pitanje da li je „preventivni napad“ samo eufemizam za totalni haos koji nas očekuje.

- Ovde sam od 2009. godine i situacija nikada nije bila ovako ozbiljna u odnosima prema Iranu. Verujem da ovo neće biti samo sporadična razmena vatre, već nešto dublje i šire. Iz perspektive običnog čoveka koji živi i radi u Bahreinu, nisam upućen u sve vojne tehnologije i strategije. Ono što smo jutros videli jeste snažna i brza reakcija američke protivvazdušne odbrane, verovatno sistema Patriot. Ne mogu da komentarišem detalje izraelskog odbrambenog sistema, ali situacija je ozbiljna i napeta.

