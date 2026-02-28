"PRIBLIŽAVAMO SE RADIOLOŠKOJ KATASTROFI" Rusija niže HITNA saopštenja zbog Irana, Moskva je besna zbog poteza Amerike i Izraela!
Ministarstvo spoljnih poslova Rusije navelo je danas u saopštenju da je napad Amerike i Izraela na Iran bila planirana vojna akcija protiv suverene države.
- Obim i karakter prethodnih vojno-političkih i propagandnih priprema za ovaj nepromišljeni potez, uključujući prebacivanje velike američke vojne grupacije u region, ne ostavljaju sumnju da se radi o unapred planiranom i neprovociranom aktu oružane agresije protiv suverene i nezavisne države, člana UN, u suprotnosti sa osnovnim principima i normama međunarodnog prava - navodi se u saopštenju ruskog Ministarstva spoljnih poslova, prenose RIA Novosti.
Ministarstvo spoljnih poslova Rusije navodi da je odgovornost za sve negativne posledice agresije protiv Irana u potpunosti na Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelu, koje, kako navodi, nastoje da unište iransko rukovodstvo.
- Vašington i Tel Aviv ponovo su pokrenuli opasnu avanturu koja region brzo približava humanitarnoj, ekonomskoj i moguće, radiološkoj katastrofi - navodi se u komentaru na sajtu ruskog Ministarstva.
Namere su, kako dodaju, jasno deklarisane: "uništiti ustavni poredak i eliminisati rukovodstvo države koja odbija da se podredi nasilnom diktatu i hegemoniji."
Rusko Ministarstvo je istaklo da je "odgovornost za negativne posledice veštački izazvane krize, uključujući nepredvidivu lančanu reakciju i eskalaciju nasilja, u potpunosti na njima".
U drugom saopštenju, Ministarstvo spoljnih poslova Rusije je upozorilo da SAD i Izrael "uvode Bliski istok u vrtlog nekontrolisane eskalacije, podstičući zemlje regiona da se naoružavaju sve moćnijim sredstvima".
Izraelski ministar odbrane Izrael Kac rekao je ranije danas da je Izrael pokrenuo preventivni napad protiv Irana kako bi uklonio pretnje po bezbednost zemlje i da je u celoj zemlji proglašeno vanredno stanje.
Izvor je za CNN potvrdio da je izraelski napad na Iran bio koordinisan sa Amerikom. Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) objavio je da je započeo "prvi talas opsežnih raketnih i bespilotnih napada" na Izrael, objavila je agencija Tasnim.
U saopštenju je navedeno da su napadi usledili "kao odgovor na neprijateljsku i kriminalnu agresiju neprijatelja na Islamsku Republiku Iran".
(Kurir.rs/RIA Novosti/Preneo: V.M.)