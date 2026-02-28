Slušaj vest

Ubistvo Nemesija Osegere Servantesa, poznatog kao „El Menčo“, vođe zloglasnog narko - kartela Halisko Nova Generacija (CJNG) izazvalo je talas nasilja u Meksiku.

Najmanje 25 pripadnika Nacionalne garde Meksika ubijeno je u sukobima sa pripadnicima zloglasne bande u nekoliko meksičkih država.

Ćirović kaže da je vlada Meksika intervenisala tek posle pritiska američke administracije, a zbog toga je El Menčo ubijen:

- Karteli u Meksiku raspolažu sa vojskom od preko 200.000 naoružanih vojnika. To je izuzetno naoružana vojska, odnosno paravojna formacija. Imaju visoko valitetne uniforme. Možemo da vidimo da se to sada stišava. El Čape je uhapšen prošle godine 22. februara, i ovaj bi bio uhapšen da nije pružio orućani otpor. I jedan i drugi su na isti dan neutralisani čak šta više i u isti sat.

Tvrdi da će tihi rat trajati i da se dešava status mirovanja. Kako tvrdi, žestoki sukobi nisu neutralisani iako više nema El Menča i El Čapa.

Strategija "ubij vođu"

Pavlović kaže da je država zakonom uređene tvorevina, te da je ona legalna i legitimna za razliku od kriminalnih kartera:

- Po korupciji je Meksiko treća država na svetu. Ne smatram da je ubijen jer je pružao otpor. Postoji jedna od strategija koja se spominje u ratu kartela a to je "Ubiti vođu". Kada ubiješ vođu, oslabiš taj kartel zbog unutrašnjih borbi za prevlast. To je jedna od strategija ali je vrlo opasna jer to izaziva nasilje. Upravo jedna takva borba za vlast je podelila raniji kartel i dobili smo ovaj koji je do skoro bio najjači u Meksiku.

El Menčo je počeo kao policajac, a ne kao plaćeni ubica. Nikolić smatra da je kartel najelitnija vojna jedinica, koja je trebala protiv njih da se bori:

- U današnje vreme savremene tehnologije sam od onih koji pokušava da razloži zašto neko nije rešio problem. Nisam uveren da je američkoj vlasti bio u interesu da se problem reši, ali Trampu to jeste u interesu da bi smanjio migrante. Mislim da im je cilj bio da ga uhvate živog jer je Tramp šoumen koji će praviti silna suđenja i dokazivati od čega je spasio Ameriku.

Politika i kriminal

Po mišljenju novinarke Jelene Spasić, nije se mnogo stvari promenilo od vremena Pabla Eskobara koji je duboko ušao u politiku:

- Mislim da je ta sprega izmešu vođa kartela i političara vidljiva. Oni su itekako povezani. Vrlo je teško reći ko za koga tu radi. Interes je očigledno novac i jednih i drugih - kaže Spasić i dodaje:

- Srđan Jezdimir se nalazi u zatvoru i otkriveno je da je on na svom platnom soisku imao jednog predsedničkog kandidata, da je finansirao ministre, održavao kontakte sa njima i bio zauzvrat van pritvora. Sumnjam da je neko od njih pokušao da kaže ne. Onaj ko sarađuje sa kartelima, nije mogao sam da izađe odatle i da im se usprotivi.

Ko je El Menčo

Nemesio Ruben Osegera Servantes, poznat kao El Menčo, rođen je 1966. godine u ruralnom delu države Halisko, u siromašnoj porodici sa više dece.

Kao mlad otišao je u Sjedinjene Američke Države, gde je uhapšen zbog trgovine drogom i kasnije deportovan u Meksiko. Po povratku se priključio Kartelu Milenio, regionalnoj kriminalnoj organizaciji povezanoj sa Sinaloa kartelom Hoakina El Čapa Guzmana.

Posle hapšenja lidera Milenio kartela Oskara Valensije, poznatog kao El Lobo, struktura se raspala. Osegera je bio deo frakcije koja se odvojila i oko 2010. formirala Kartel Halisko Nova Generasijon (CJNG).

El Menčo je postao njegov neprikosnoveni vođa i započeo otvoreni rat protiv rivalskih grupa, uključujući i frakcije povezane sa Sinaloa kartelom El Čapa. Iako su u ranim fazama postojale taktičke veze sa strukturama bliskim Sinaloi, CJNG je ubrzo postao jedan od njenih glavnih konkurenata.

