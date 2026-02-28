Slušaj vest

Broj poginulih u napadu na školu za devojčice porastao je na 53, javlja iranska državna agencija IRNA pozivajući se na portparola ministarstva obrazovanja. Ali Farhadi rekao je da je škola danas "gađana s tri projektila" te da su u napadima povređene još 63 osobe. Dodao je da se škola raščišćava od ruševina kako bi se potražile moguće dodatne žrtve.

Izraelski avioni gađali su osnovnu školu za devojčice u gradu Minab, u iranskog provinciji Hormozgan.

Provincijski zvaničnik je potvrdio za iranski emiter IRIB da je škola pogođena tokom jutrošnjih napada. Za sada nema dodatnih detalja o posledicama.

Amerika i Izrael izveli su zajedničkinapad na Iran rano u subotu, navodeći da je cilj uklanjanje pretnji koje predstavlja iranski režim. Pojedinačne video izjave objavili su izraelski premijer Benjamin Netanjahu i američki predsednik Donald Tramp, u kojima se takođe aludira na podršku promeni vlasti u Teheranu.

Iran je udare označio kao kršenje suvereniteta, obećao je odgovor i pokrenuo odmazdne napade.

Ovi događaji se dešavaju dok Oman posreduje u razgovorima između Vašingtona i Teherana o iranskom nuklearnom programu, a najnovija runda razgovora održana je u Ženevi u četvrtak.

Povodom napada na školu za devojčice na jugu Irana, oglasio se i iranski ministar spoljnih poslova, Abas Aragči, na društvenoj mreži "Iks". On je podelio fotografiju uništene škole i najavio osvetu za ovaj zločin.