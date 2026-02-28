IZRAEL POBIO NA DESETINE NEVINE DECE? Osnovna škola za devojčice razneta bombom u južnom Iranu, najmanje 53 MRTVIH! "Ovaj zločin neće proći nekažnjeno" (VIDEO)
Broj poginulih u napadu na školu za devojčice porastao je na 53, javlja iranska državna agencija IRNA pozivajući se na portparola ministarstva obrazovanja. Ali Farhadi rekao je da je škola danas "gađana s tri projektila" te da su u napadima povređene još 63 osobe. Dodao je da se škola raščišćava od ruševina kako bi se potražile moguće dodatne žrtve.
Izraelski avioni gađali su osnovnu školu za devojčice u gradu Minab, u iranskog provinciji Hormozgan.
Provincijski zvaničnik je potvrdio za iranski emiter IRIB da je škola pogođena tokom jutrošnjih napada. Za sada nema dodatnih detalja o posledicama.
Amerika i Izrael izveli su zajedničkinapad na Iran rano u subotu, navodeći da je cilj uklanjanje pretnji koje predstavlja iranski režim. Pojedinačne video izjave objavili su izraelski premijer Benjamin Netanjahu i američki predsednik Donald Tramp, u kojima se takođe aludira na podršku promeni vlasti u Teheranu.
Iran je udare označio kao kršenje suvereniteta, obećao je odgovor i pokrenuo odmazdne napade.
Ovi događaji se dešavaju dok Oman posreduje u razgovorima između Vašingtona i Teherana o iranskom nuklearnom programu, a najnovija runda razgovora održana je u Ženevi u četvrtak.
Povodom napada na školu za devojčice na jugu Irana, oglasio se i iranski ministar spoljnih poslova, Abas Aragči, na društvenoj mreži "Iks". On je podelio fotografiju uništene škole i najavio osvetu za ovaj zločin.
- Uništena zgrada je osnovna škola za devojčice u južnom delu Irana. Napad je izveden usred dana, dok je škola bila puna mladih učenica. Samo na ovom mestu desetine nevine dece je ubijeno. Ovi zločini protiv iranskog naroda neće ostati nekažnjeni - napisao je Aragči.
(Kurir.rs/IRIB/Tasnim/Preneo: V.M.)