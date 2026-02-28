Slušaj vest

Osoblje CNN izvestilo je da je u Dubaijučulo pet eksplozija, od kojih su četiri bile veoma jake. Za sada nije jasno da li su eksplozije rezultat vazdušnih udara, presretanja od strane protivvazdušne odbrane UAE ili nečeg drugog.

Dubai je komercijalni i turistički centar UAE i u njemu se ne nalaze poznate američke vojne baze. Video snimak jednog novinara CNN-a prikazuje dim koji se diže iz oblasti blizu luke Džabal Ali, važnog globalnog centra za transport i logistiku.

Drugi video dobijen od CNN-a prikazuje ono što izgleda kao eksplozija nastala presretanjem projektila.

U Dubaiju je navodno odjeknulo bar pet eksplozija, nakon što je Iran pokrenuo kontranapade nakon zajedničkog udara Amerike i Izraela.

Protivvazdušna odbrana (PVO) je aktivirana, a na snimcima sa društvenih mreža vidi se kako je aerodrom u Dubaiju paralisan.

Na društvenim mrežama objavljeni su i snimci raketa iznad Dubaija, uključujući jednu iznad Burdž Kalife, najviše zgrade na svetu. Na snimcima se vidi kako ljudi leže na ležaljkama kod bazena, dok se na nebu pojavljuje dim.

Prema nepotvrđenim navodima, u toku je evakuacija Burdž Kalife. U Abu Dabiju je jedna osoba stradala, nakon što su ostaci rakete pali na stambeno područje.