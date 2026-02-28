Slušaj vest

Portparol iranskih oružanih snaga Abolfazl Šekarči izjavio je danas da će Iran Sjedinjenim Američkim Država i Izraeluodržati lekciju "kakvu nikada u istoriji nisu doživeli".

Posle jutrošnjih napada SAD i Izraela na Iran, Šekarči je rekao da su iranske oružane snage odmah reagovale i pokrenule raketne napade na svaku lokaciju koja je bila u službi američke i izraelske vojske, prenosi agencija Tasnim.

"Uz božju pomoć, očitaćemo SAD i Izraelu lekciju kakvu nisu doživeli u svojoj istoriji. Izraelske baze su se već suočile sa problemima i Iran će im kasnije udariti još oštriji šamar", upozorio je vojni zvaničnik.

Iran će pružiti "snažniji" odgovor nego što je to bio slučaj u 12-dnevnom ratu sa SAD i Izraelom prošlog juna, navodi se u SMS poruci poslatoj danas na mobilne telefone u Iranu.

"Odgovor Irana ovog puta biće brži, snažniji i obimniji od 12-dnevnog rata", navodi se u SMS poruci, prenosi NBC njuz.

Dodaje se da su "iranske oružane snage započele sveobuhvatni odgovor usmeren na američke i izraelske baze".

1/9 Vidi galeriju Amerika i Izrael napali Iran. Odjekuju snažne eksplozije širom zemlje. Gađani su teheran i ostali iranski gradovi. Napad je počeo u 7:30 sati po srpskom vremenu. Foto: ABEDIN TAHERKENAREH/EPA, Middle East Images/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Izrael i Sjedinjene Američke Države su pokrenule rano jutros zajedničku ofanzivu protiv Irana, nakon čega su iranske snage izvele raketne napade usmerene na ključne američke vojne objekte u Kuvajtu, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Kataru i Bahreinu.

Iranska poluzvanična novinska agencija Fars prenela je da je Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) izvršio operaciju kao odgovor na ono što je Teheran opisao kao agresiju nakon jutrošnjih izraelskih napada na Iran i kasnijih američkih napada na Iran.

Prema preliminarnim vojnim procenama, od jutros je iz Irana na Izrael lansirano oko 35 balističkih raketa. Neke od raketa je presrela protivvazdušna odbrana, a druge su pogodile otvorena područja.

IRGC je objavio da je započeo "prvi talas opsežnih raketnih i bespilotnih napada" na Izrael, objavila je agencija Tasnim.

U saopštenju je navedeno da su napadi usledili "kao odgovor na neprijateljsku i kriminalnu agresiju neprijatelja na Islamsku Republiku Iran".