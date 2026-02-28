Agresija SAD i Izraela na Iran

General-major Ali Abdolahi, komandant iranskog centralnog štaba Hatam el-Anbija, izjavio je danas da se vojna operacija "Pravo obećanje 4", pokrenuta protiv SAD i Izraela, "nastavlja bez prekida".

"Kao što smo ranije najavili, kao odgovor na drsku agresiju SAD i cionističkog režima protiv islamskog Irana, sve (izraelske) okupirane teritorije i baze kriminalnih SAD u regionu bile su meta razornih napada iranskih raketa. Ova operacija će se nastaviti neprekidno do apsolutnog poraza neprijatelja", rekao je Abdolahi, prenosi Tasnim.

Iran će pružiti "snažniji" odgovor nego što je to bio slučaj u 12-dnevnom ratu sa SAD i Izraelom prošlog juna, navodi se u SMS poruci poslatoj danas na mobilne telefone u Iranu., prenosi NBC njuz.

Abdolahi je dodao da će, s obzirom na agresiju SAD i Izraela na Iran, sve američke baze, resursi i interesi u celom regionu biti smatrani legitimnim metama Oružanih snaga Irana.

On je pozvao "hrabru i herojsku iransku naciju da ostane mirna", obećavajući da će Oružane snage odlučno i snažno braniti zemlju, naciju i nacionalne interese.

Ranije je Korpus garde islamske revolucije (IRGC) saopštio da je pokrenut masovni talas raketnih napada i napada dronovima na teritorije koje je, kako navode, okupirao Izrael.

Iranska poluzvanična novinska agencija Fars prenela je da je Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) izvršio operaciju kao odgovor na ono što je Teheran opisao kao agresiju nakon jutrošnjih izraelskih napada na Iran i kasnijih američkih napada na Iran.

Prema preliminarnim vojnim procenama, od jutros je iz Irana na Izrael lansirano oko 35 balističkih raketa.

Neke od raketa je presrela protivvazdušna odbrana, a druge su pogodile otvorena područja.

IRGC je objavio da je započeo "prvi talas opsežnih raketnih i bespilotnih napada" na Izrael, objavila je agencija Tasnim.

U saopštenju je navedeno da su napadi usledili "kao odgovor na neprijateljsku i kriminalnu agresiju neprijatelja na Islamsku Republiku Iran".