U emisiju se uključuju i novinar Boško Jakšić, producent i reditelj Slobodan Milivojević, inženjer telekomunikacija Avram Izrael i počasni konzul Srbije u Izraelu Aleksandar Nikolić.

Napad dolazi nakon što je predsednik SAD, Donald Tramp, nedeljama pretio udarima na Iran zbog njegovog nuklearnog programa, kao i zbog unutrašnje represije u kojoj su, prema navodima, hiljade demonstranata izgubile život.

Iran je odmah pokrenuo akciju odmazde i lansirao rakete ka Izraelu. Iranski zvaničnici su ranije upozoravali da bi američke trupe u regionu mogle biti meta ukoliko zemlja bude napadnuta.

Boško Jakšić tvrdi da je cilj eleminisanje iranske pretnje i promena režima u Teheranu:

- Tramp je prihvatio pritiske Natanjahua i čini mi se da ima hipotrizije koja uzdrmava SAD. Napad je usledio dan nakon što je zabeležen napredak pregovora u Ženevi. Sve me podseća na optužbe i da je sve neko opravdanje za agresiju. Čitav region je uzdrman. Vazdušni prostori mnogih zemalja su zatvoreni - kaže Jakšić i dodaje:

- Ne možemo da kažemo kakvi će biti rezultati jer mnoga pitanja nemaju odgovore. Iranci su se vrlo dobro pripremili i potpuno je izvesno da su svog vrhovnog vođu sakrili i obezbedili. Žele promenu režima, koju amerikanci nazivaju masovnim terorom.

Tvrdi da su Vanšington i Tel Aviv stvorili ciljeve van međunarodnog prava.

Smrt Ajatolaha Hamneia

Italijanski list Korijere dela sera prenosi izjavu neimenovanog izraelskog visokog zvaničnika za lokalnu televiziju Kanal 1 da bi se "šokirali ako bi se (ajatolah Ali) Hamnei pojavio uživo" u programu iranskih medija.

- Prema našim procenama, on nije više među nama (živima), ali čekamo definitivnu potvrdu - kazao je taj zvaničnik.

Darko Obradović kazao je da je Hamnei imenovao trojicu naslednika, a da je već jednom likvidiran vrh iranskog generalštaba, nakon čega je uzdrmana država:

- Jako je teško oceniti operativnu ulogu Hamneia, on je čak i bolestan i nije aktivan u sprovođenu odluka. Iran je teroristička država koja je uložila u svoje operacije milijarde američkih dolara. Pa sve do zaštite terorista iz Palestine, mi ovde ne govorimo o ljudima koji su nevini. Oni se aktivno od nastanka svog bave kriminalom. Nuklearni potencijal je jako diskutabilan. Ovom operacijom padaju maske. Niko nije napadao Iran dok nije počeo da se bavi terorizmom.

Što se tiče pomoći Kine i Rusije, objašnjava da Kina izvozi iransku naftu, a gledajući na to i Rusija i Kina su se slabo "zalegle" za Iran:

- Briks je propao, istorija toga je propala. Večeras će nastupiti haos, Iranu će mnogo lakše biti da lansira balističke rakete. Zbog satelitskih snimaka će čekati noć.

"Ubijanje sopstvenih građana je međunarodno pitanje"

Sa druge strane, Marko Matić kaže da je ratni zločin namera i svesnost, te da je sve ovo deo iranske propagande:

- SAD su jasno definisale ciljeve. Ciljevi su da se neutrališe raketni program Irana kao i smena režima. SAD moraju da imaju plan kao u Venecueli kako bi smenile režim Irana.

Dodaje da u međunarodnom pravu postoji "dozvoljena agresija prema suverenim zemljama", ali da je situacija u Iranu takva da su "građani ubijani".

- Imamo međunarodnu zajednicu gdene postoji vrhovni organ. Ne pamtim kada je Savet bezbednosti doneo hitne sednice. Ako nemate svetsku policiju, postoji problem. Ubijanje 30.000 sopstvenih građana nije unutrašnje pitanje.

Matić tvrdi da ako bi se Iran dokopao nuklearnog oružja, sve ostale zemlje bi krenule njegovim stopama:

- Do tog oružja bi se dokopale terorističke organizacije. Države su pokazale odgovornost što nikada nisu iskoristile nuklearno oružje. Iran je sklonio nuklarni materijal ali nivo obogaćivanja se približava.

Iran pogodio centar Dubaija

U Dubaiju je došlo do napada, gde je goreo luksuzni horel u samom centru grada blizu plaže.

Darko Obradović kaže da se dešava zločinački đavolji režim, a sve što se dešava pokazuje zašto je operacija došlau minut do 12:

- Iran ima strateški cilj da uništi sunite. Njima porodica koja čuva Meku i Medinu ne treba, oni hoće da podrede sve muslimane. To je verski fanatizam.

Uživo iz Irana

Komentarišući sliku Irana iz vazduha, koji je vidno osvetljen, Obradović kaže da režim u Tehernu ne primenjuje mere protivvazdušnog stanovništa, te da je mala korist zamračivanja gradova:

- Oni ne zamračuju grad jer žele da izazovu civilne žrtve, takođe pokazuju da se ne plaše. Njima je cilj da postoje civilne žrtve u ovom ratu

