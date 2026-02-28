Slušaj vest

Prema navodima koji se pojavljuju na društvenim mrežama, objavljen je snimak na kojem se, kako se tvrdi, vidi udar iranske balističke rakete u objekat povezan sa američkom mornaricom, odnosno štabom Pete flote u okviru baze Naval Support Activity Bahrain u Bahreinu.

Navodno pogođeni objekat povezuje se sa komandom Petom flotom SAD, koja ima ključnu ulogu u američkim pomorskim operacijama u Persijskom zalivu, Arapskom moru i širem regionu Bliskog istoka.

Nema zvanične potvrde Vašingtona

U trenutku objavljivanja informacije, američki zvaničnici nisu potvrdili da je došlo do direktnog pogotka niti su objavljeni podaci o eventualnoj šteti ili žrtvama.

Snimci koji kruže internetom za sada nisu nezavisno verifikovani, a u uslovima intenzivnog raketnog rata i informacionog sukoba, pouzdanost ovakvih tvrdnji zahteva dodatnu proveru.

Strateški značaj Pete flote

Peta flota SAD predstavlja ključni element američkog pomorskog prisustva u regionu. Sa sedištem u Bahreinu, zadužena je za bezbednost plovnih puteva, kontrolu pomorskih operacija i odvraćanje potencijalnih pretnji u Persijskom zalivu.

Ukoliko bi se potvrdilo da je štab flote bio direktna meta iranske balističke rakete, to bi predstavljalo jednu od najozbiljnijih eskalacija u tekućem sukobu.

Situacija se i dalje razvija, a dodatne informacije očekuju se nakon zvaničnih saopštenja.